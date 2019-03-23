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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Пропаганда Кремля заговорила о новом Донбассе в Украине: на этот раз он будет на западе

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      Флаг России во Львове (иллюстративное фото)
      Флаг России во Львове (иллюстративное фото) / "Гал-Інфо"

      В России считают, что события, которые произошли в 2014 году на Востоке Украины (образование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" – 24 канал), могут в ближайшее время повториться на западе страны.

      По мнению российского пропагандиста Алексея Ситникова, в условиях нарастания недовольства тем, что происходит в Украине, население западной ее части якобы может потребовать отделения и самостоятельности, пишет "Обозреватель" со ссылкой на пророссийские СМИ.

      Смотрите также: Сепаратизм и геополитическая игра: кто раскачивает ситуацию на Закарпатье

      Такое ощущение, что не видно в зоне той территории, которая сейчас является Украина, я не исключаю шансов, что Западной Украине через некоторое время надоест. Это может привести к формированию в Западной Украине фактически такого же процесса, который произошел на востоке. Я очень боюсь, что тот набор проблем, который сложился в Украине, может привести к тому, что этот объект эти проблемы может не решить,
      считает так называемый эксперт.

      Также он провел аналогию с развалом СССР, который, по его словам, решал накопившиеся проблемы.

      "В том формате, в котором существовал СССР, многие игроки уже не видели решения, им проще было разделить, чем решать и договариваться дальше", – резюмировал кремлевский пропагандист.

      Москва уже неоднократно раздувала сепаратистские настроения в Украине. В частности, недавно сотрудники СБУ разоблачили разветвленную сеть антиукраинских интернет-агитаторов. Деятельность ее участников заключалась в распространении в сети сепаратистских материалов в основном с призывами к изменениям границ границ Украины. Все это было направлено на искусственное обострение общественно-политической ситуации в стране и происходило на фоне президентских выборов.

      какими были последние проявления сепаратизма в Украине:
      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Новости Украины Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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