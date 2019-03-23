В России считают, что события, которые произошли в 2014 году на Востоке Украины (образование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" – 24 канал), могут в ближайшее время повториться на западе страны.

По мнению российского пропагандиста Алексея Ситникова, в условиях нарастания недовольства тем, что происходит в Украине, население западной ее части якобы может потребовать отделения и самостоятельности, пишет "Обозреватель" со ссылкой на пророссийские СМИ.

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Такое ощущение, что не видно в зоне той территории, которая сейчас является Украина, я не исключаю шансов, что Западной Украине через некоторое время надоест. Это может привести к формированию в Западной Украине фактически такого же процесса, который произошел на востоке. Я очень боюсь, что тот набор проблем, который сложился в Украине, может привести к тому, что этот объект эти проблемы может не решить,

– считает так называемый эксперт.

Также он провел аналогию с развалом СССР, который, по его словам, решал накопившиеся проблемы.

"В том формате, в котором существовал СССР, многие игроки уже не видели решения, им проще было разделить, чем решать и договариваться дальше", – резюмировал кремлевский пропагандист.