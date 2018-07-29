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Провез на капоте 60 метров: появились детали смертельного ДТП с участием депутата на Львовщине

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В субботу, 28 июля, в селе Новый Витков Радеховского района в 70 километрах от Львова, произошло смертельное ДТП. Подозреваемый Василий Петрушка, депутат города Сокаль, сбил 72-летнюю женщину насмерть. По предварительной версии Нацполиции, 43-летний чиновник на Fiat выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказала Ирина Панчишин.

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Дочь погибшей о потере матери сообщили уже соседи. Женщина рассказала, что ее 72-летняя мама как раз возвращалась на велосипеде из церкви, и на дороге ее обогнал рейсовый автобус сообщением Тернополь – Червоноград. Через несколько метров со стороны водителя автобус задел Fiat. Легковая машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом, и тогда уже водитель легковушки на капоте с велосипедисткой проехал еще 60 метров.

Женщина от полученных травм погибла на месте происшествия. За рулем машины был депутат Сокальского городского совета от партии "Свобода" Василий Петрушка. Это подтвердили и местные, которые были в тот момент. Мужчина ехал из Сокаля в Лопатин забрать своих детей и жену. Также стало известно, что эта машина не была его.

Люди рассказали, что заметили за ним нечеткие движения. В крови Василия Петрушки обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Это в восемь раз больше разрешенной нормы. Водителя задержали. И в ближайшие дни ему выберут меру пресечения. Сейчас депутат находится в Сокальской больнице под стражей. Добавим, что там он работает и стоматологом. Тело женщины в морге, родные погибшей ждут решения суда, чтобы похоронить маму.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Новости Украины Новости Львова
Источник: 24 канал
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