"Пусть это станет реальностью": как Европа видит борьбу с коррупцией в Украине

С 2014 года Европейский Союз инвестировал в Украину больше, чем в любую страну в мире, – дипломаты настаивают на продолжении реформ. Борьба с коррупцией остается серьезным вызовом для Киева.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, пишет "Интерфакс".

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Могерини отметила, что за последние пять лет, несмотря на чрезвычайно сложные условия, Украина осуществила ряд очень важных реформ. Однако, по ее словам, для Украины до сих пор существуют многочисленные проблемы.

Так, серьезным вызовом для Киева остается борьба с коррупцией. В Брюсселе ждут, "чтобы антикоррупционный суд стал реальностью". По словам Могерини, органы борьбы против коррупции и прокуроры должны быть независимыми и не должны подвергаться политическому давлению.

Серьезное беспокойство ЕС вызывают атаки против гражданского общества и журналистов в Украине. Кроме того, необходима активная работа по защите прав национальных меньшинств.

Могерини подчеркивает, что соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной – "самое амбициозное из когда-либо разработанных Европейским Союзом с любой страной-партнером".

И с 2014 года Европейский Союз инвестировал в Украину больше, чем в любую страну в мире. Это – самый существенный пакет помощи в нашей истории,

– отметила Могерини.

Кроме того, представитель ЕС отметила необходимость усилий в борьбе против мошенничества в банковском секторе.

К слову, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу ГФС Романа Насирова и обязал выплатить ему упущенный заработок. Однако уже известно, что правительство обжалует возобновление Насирова на посту.



Напомним, Роман Насиров подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

Что такое Антикоррупционный суд? Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственныЕ НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления властью или влиянием, незаконного обогащения, взяточничества. Антикоррупционный суд должен замкнуть цепь антикоррупционных органов в Украине, в которые входят также Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дела, связанные с коррупцией, и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая осуществляет надзор за такими расследованиями и проводит обвинение в суде.