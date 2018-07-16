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Путин – наше все: организаторы финала ЧМ-2018 серьезно опозорились

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Хитрый Путин и его зонтик
Хитрый Путин и его зонтик / FIFA / Getty Images

Накануне на стадионе "Лужники" в Москве состоялся финал так называемого чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. В связи с таким громким успехом команд на игре присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и руководительница Хорватии Грабар-Китарович, а также длительный хозяин Кремля Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Собственно решающая игра завершилась победой французов со счетом 4: 2. А после нее вышеупомянутые мировые лидеры вышли на поле, чтобы наградить футболистов, однако внезапно пошел сильный дождь.

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Заметим, что в этот момент у организаторов нашелся только один зонтик, который, конечно, раскрыли над Путиным, зато другие политики вынуждены были мокнуть – в частности, больше всего досталось французскому президенту Эммануэлю Макрону.

К слову, через несколько минут зонты вынесли все же всем, но даже столь непродолжительный конфуз спровоцировал бурную реакцию в сети. В частности, пользователи, в том числе и иностранные, пишут об особом положении Путина и единственную расчерпирку на всю Россию.

"Путин снова переиграл других мировых лидеров, поскольку принес зонтик на проливной дождь и таким образом оставил Макрона и Грабар-Китарович мокнуть"

"Путин наслаждается единственным зонтиком"

"Мне нравится, что Путин укрылся под огромным зонтиком, а Макрон полностью вымок"

"Один зонт – только для меня"

"И сколько зонтиков принести? Путин: "Только одну, они не дали нам выиграть, пусть мокнут"

"Представьте, что Вы  там один человек, который имеет единственный зонтик на платформе. И вам надо решить, кого из мировых лидеров им прикрыть. Конечно, Путин  самый безопасный вариант"

"У них что, один зонтик на всю Россию ?!"

"В Расиюшке только Путин имеет зонт"

"Увлекаюсь президенткой Хорватии, которая стоит под проливным дождем в белых штанах и ей дела до этого нет. Единственная женщина, одна  в цветах своей команды и единственная, стоит не под зонтиком"

Украинский политолог Алексей Голобуцкий в свою очередь заметил, что над Путиным подняли зонтик, чтобы тому грим не размыло и ботокс не потек.

Напомним, что это был не единственный конфуз, произошедший на финале ЧМ-2018. Так, во время самой игры на поле выбежали девушки в милицейской форме. Впоследствии выяснилось, что это активистки Pussy Riot.

Теги: Новости спорта Новости Франции Владимир Путин Новости России Чемпионат мира по футболу - 2018 Сеть Мемы Хорватия Эммануэль Макрон Курьезные новости Москва
Источник: 24 канал
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