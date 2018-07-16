Путин – наше все: организаторы финала ЧМ-2018 серьезно опозорились

Накануне на стадионе "Лужники" в Москве состоялся финал так называемого чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. В связи с таким громким успехом команд на игре присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и руководительница Хорватии Грабар-Китарович, а также длительный хозяин Кремля Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Собственно решающая игра завершилась победой французов со счетом 4: 2. А после нее вышеупомянутые мировые лидеры вышли на поле, чтобы наградить футболистов, однако внезапно пошел сильный дождь.

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Заметим, что в этот момент у организаторов нашелся только один зонтик, который, конечно, раскрыли над Путиным, зато другие политики вынуждены были мокнуть – в частности, больше всего досталось французскому президенту Эммануэлю Макрону.

К слову, через несколько минут зонты вынесли все же всем, но даже столь непродолжительный конфуз спровоцировал бурную реакцию в сети. В частности, пользователи, в том числе и иностранные, пишут об особом положении Путина и единственную расчерпирку на всю Россию.

Единственный зонт — над Путиным. А гости пусть мокнут pic.twitter.com/cUeaUTs0gc — Kirill Artemenko (@be_art) 15 July 2018

Putin outsmarts other world leaders yet again by bringing an umbrella to a torrential downpour, while leaving Macron and Grabar-Kitarovic to soak pic.twitter.com/PYHNJsOvRx — max seddon (@maxseddon) 15 July 2018

"Путин снова переиграл других мировых лидеров, поскольку принес зонтик на проливной дождь и таким образом оставил Макрона и Грабар-Китарович мокнуть"

Putin enjoying the only umbrella pic.twitter.com/650KSkMfOl — Roberto Aram Ferdman (@robferdman) 15 July 2018

"Путин наслаждается единственным зонтиком"

Got to love Putin being shielded by enormous umbrella while Macron getting completely soaked pic.twitter.com/fvctH7ZBAV — Shaun Walker (@shaunwalker7) 15 July 2018

"Мне нравится, что Путин укрылся под огромным зонтиком, а Макрон полностью вымок"

"One umbrella just for me only" pic.twitter.com/VKyCzec8iH — Masaku (@masaku_) 15 July 2018

"Один зонт – только для меня"

So how many umbrella should we bring



Putin: just one they didn't let us win, let them soak #FRACRO pic.twitter.com/qtSGZNgVuN — Fresh Prince (@iamwytunes) 15 July 2018

"И сколько зонтиков принести? Путин: "Только одну, они не дали нам выиграть, пусть мокнут"

Imagine being the person on the platform who had the first umbrella.



Then having to deciding which world leader to hold it over.



Putin probably your safest option. #WorldCupFinal — Chris Quilietti (@ChrisQ_1) 15 July 2018

"Представьте, что Вы – там один человек, который имеет единственный зонтик на платформе. И вам надо решить, кого из мировых лидеров им прикрыть. Конечно, Путин – самый безопасный вариант"

Do they only have one umbrella in Russia?!! — Siobhan ️ (@Sio_Chamberlain) 15 July 2018

"У них что, один зонтик на всю Россию ?!"

In Mother Russia only Putin gets an umbrella pic.twitter.com/oGrnRIxJnE — Katy Tur (@KatyTurNBC) 15 July 2018

"В Расиюшке только Путин имеет зонт"

I'm obsessed with this president of Croatia who is kitted out in white pants in the pouring rain and does not give a fuck. Only lady up there, only person wearing her team colors, and only person not under an umbrella. #WorldCupFinal — Anjoli Anand (@anjolianand) 15 July 2018

"Увлекаюсь президенткой Хорватии, которая стоит под проливным дождем в белых штанах и ей дела до этого нет. Единственная женщина, одна – в цветах своей команды и единственная, стоит не под зонтиком"

Украинский политолог Алексей Голобуцкий в свою очередь заметил, что над Путиным подняли зонтик, чтобы тому грим не размыло и ботокс не потек.

Во время дождя, чтоб грим не размыло и ботокс не поплыл, зонтик был только над Путиным.)) pic.twitter.com/ijUWjqirrn — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 15 July 2018

Напомним, что это был не единственный конфуз, произошедший на финале ЧМ-2018. Так, во время самой игры на поле выбежали девушки в милицейской форме. Впоследствии выяснилось, что это активистки Pussy Riot.