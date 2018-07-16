Путин – наше все: организаторы финала ЧМ-2018 серьезно опозорились
Накануне на стадионе "Лужники" в Москве состоялся финал так называемого чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. В связи с таким громким успехом команд на игре присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и руководительница Хорватии Грабар-Китарович, а также длительный хозяин Кремля Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.
Собственно решающая игра завершилась победой французов со счетом 4: 2. А после нее вышеупомянутые мировые лидеры вышли на поле, чтобы наградить футболистов, однако внезапно пошел сильный дождь.
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Заметим, что в этот момент у организаторов нашелся только один зонтик, который, конечно, раскрыли над Путиным, зато другие политики вынуждены были мокнуть – в частности, больше всего досталось французскому президенту Эммануэлю Макрону.
К слову, через несколько минут зонты вынесли все же всем, но даже столь непродолжительный конфуз спровоцировал бурную реакцию в сети. В частности, пользователи, в том числе и иностранные, пишут об особом положении Путина и единственную расчерпирку на всю Россию.
"Путин снова переиграл других мировых лидеров, поскольку принес зонтик на проливной дождь и таким образом оставил Макрона и Грабар-Китарович мокнуть"
"Путин наслаждается единственным зонтиком"
"Мне нравится, что Путин укрылся под огромным зонтиком, а Макрон полностью вымок"
"Один зонт – только для меня"
"И сколько зонтиков принести? Путин: "Только одну, они не дали нам выиграть, пусть мокнут"
"Представьте, что Вы – там один человек, который имеет единственный зонтик на платформе. И вам надо решить, кого из мировых лидеров им прикрыть. Конечно, Путин – самый безопасный вариант"
"У них что, один зонтик на всю Россию ?!"
"В Расиюшке только Путин имеет зонт"
"Увлекаюсь президенткой Хорватии, которая стоит под проливным дождем в белых штанах и ей дела до этого нет. Единственная женщина, одна – в цветах своей команды и единственная, стоит не под зонтиком"
Украинский политолог Алексей Голобуцкий в свою очередь заметил, что над Путиным подняли зонтик, чтобы тому грим не размыло и ботокс не потек.
Напомним, что это был не единственный конфуз, произошедший на финале ЧМ-2018. Так, во время самой игры на поле выбежали девушки в милицейской форме. Впоследствии выяснилось, что это активистки Pussy Riot.