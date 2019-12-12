Путин и Сребреница: о чем Кремль предупредил Украину

Мало кто обратил внимание, но раздосадованный итогами нормандского саммита президент России Владимир Путин выдал в адрес Украины угрозу, которую иначе как "по Фрейду" и окрестить нельзя.

Так, на встрече с так называемым "Советом по правам человека при президенте" Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с РФ грозит массовым уничтожением граждан непризнанных республик. Дословно:

До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решение есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время поднимает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", – сказал Путин и добавил. – Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет.