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      Путин и Сребреница: о чем Кремль предупредил Украину

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      Угрозы Путина по Фрейду / gettyimages.com

      Мало кто обратил внимание, но раздосадованный итогами нормандского саммита президент России Владимир Путин выдал в адрес Украины угрозу, которую иначе как "по Фрейду" и окрестить нельзя.

      Так, на встрече с так называемым "Советом по правам человека при президенте" Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с РФ грозит массовым уничтожением граждан непризнанных республик. Дословно:

      До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решение есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время поднимает вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", – сказал Путин и добавил. – Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет.

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      И вот тут очень важный момент.

      Дело в том, что Владимир Путин решил вспомнить одну из наиболее кровавых глав в истории боснийской войны – массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице. Но лицемерие президента России в том, что именно Россия все последующие годы блокировала признание этой резни геноцидом и, что хуже всего, в этой резне непосредственное участие принимали наемники из РФ.

      Например, Светлана Броз, врач-кардиолог и общественный деятель из Сараево, внучка известного Югославского лидера Иосипа Броз Тито, посвятившая свою жизнь неправительственной деятельности – лечению моральных и психических травм, нанесенных войной 1990-х гражданам Боснии и Герцеговины, в одном из своих интервью заявляла, что именно русские наемники совершали самые кровавые преступления.

      Дословно, из ее интервью от 2017 года: "Милошевич пригласил "псов войны" – русских, которые в свое время воевали в Афганистане. Они совершили величайшие преступления в крае над рекой Дрина. Российские "псы войны", которые ранее воевали в Афганистане, были самыми жестокими преступниками. Интересно, что ни один из них не попал на скамью подсудимых в Гаагском трибунале".

      И вот теперь, Путин вспоминает резню в Сребренице, которую на уровне ООН российская делегация годами настойчиво блокировала и отказывалась признавать геноцидом, да еще и устроенную при непосредственном участии российских наемников, в контексте Донбасса, где преступления, разрушения и кровопролития чинятся по вине России же!

      И вот скажите, что этот никчемный, но до ужаса циничный пассаж Путина, ничто иное, как классическое "фрейдовское". Преступник сам того не подозревая, признался в преступлении.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Нормандская встреча 2019 Публикации
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