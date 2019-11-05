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      Путин нажил кучу проблем и не справляется с ними, – британский исследователь войны Фридман

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Россия имеет тенденцию начинать или ввязываться в различные конфликты, но не всегда может довести их до конца. Таким образом эта страна-агрессор создает очень много проблем для других и для себя.

      Многие из таких конфликтов начались еще до правления Путина. К примеру, – военные действия в Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе, Приднестровье. Об этом в интервью 24 каналу рассказал британский исследователь военных конфликтов Лоуренс Фридман.

      Интересно: Знаменитый исследователь войны рассказывает, что делать с Путиным и войной на Донбассе

      За Путина – это, конечно, большой конфликт в Украине, с последнего – это Сирия. Там настолько большой беспорядок, что неизвестно когда удастся эту страну успокоить и восстановить. Таким образом Путин нажил кучу проблем, с которыми не может справиться,
      – отметил он.

      Также Фридман предположил: глава Кремля решил напасть на Украину из-за собственной злости. Ему не понравилось бегство Януковича и приход к власти в Украине нового, не дружеского к России, правительства.

      "Все было спровоцировано злостью на побег Януковича. Появилась возможность захватить Крым, которой в Кремле воспользовались. У Путина же было стремление дестабилизировать ситуацию в Украине и надежда на то, что она рано или поздно распадется", – добавляет исследователь.

      Теперь же, когда этого не произошло, Путин находится в ситуации, которая будто растягивает его между двумя полюсами.

      С одной стороны – есть желание наказать Украину, а с другой – оказывать влияние. Одновременно эти две вещи ему делать сложно. Сейчас Путину не остается ничего другого, кроме как уменьшить конфликт и продолжить давить на Киев, чтобы тот принял власть сепаратистов. Другой стратегии я не вижу,
      – уточнил Фридман.

      Британец считает Россия пока не готова отступить из Донбасса и всячески будет противиться этому, особенно, если Украина будет настаивать на именно таком варианте. В то же время, совершать новые наступления страна-агрессор, по мнению Фридмана, тоже не будет.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе
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