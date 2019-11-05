15:10
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Путін нажив купу проблем і не справляється з ними, – британський дослідник війни Фрідман

      231 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Росія має тенденцію починати або вв’язуватися у різні конфлікти, але не завжди може довести їх до кінця. Таким чином ця країна-агресор створює дуже багато проблем для інших та для себе.

      Багато з таких конфліктів розпочалися ще до правління Путіна. Приміром, – військові дії в Осетії, Абхазії, Нагорному Карабаху, Придністров’ї. Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів британський дослідник військових конфліктів Лоуренс Фрідман.

      Цікаво: Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі

      За Путіна – це, звісно, великий конфлікт в Україні, з останнього – це Сирія. Там настільки великий безлад, що невідомо коли вдасться цю країну заспокоїти і відбудувати. Таким чином Путін нажив купу проблем, з якими не може справитися,
      – зауважив він.

      Також Фрідман припустив: очільник Кремля вирішив напасти на Україну через власну злість. Йому не сподобалась втеча Януковича та прихід до влади в Україні нового, не дружнього до Росії, уряду.

      "Усе було спровоковано злістю на втечу Януковича. З’явилась можливість захопити Крим, якою в Кремлі скористалися. У Путіна ж було прагнення дестабілізувати ситуацію в Україні і сподівання на те, що вона рано чи пізно розпадеться", – додає дослідник.

      Тепер же, коли цього не сталося, Путін перебуває у ситуації, що ніби розтягує його між двома полюсами.

      З одного боку – є бажання покарати Україну, а з іншого – чинити вплив. Одночасно ці дві речі йому робити складно. Наразі Путіну не залишається нічого іншого, окрім як зменшити конфлікт і продовжити тиснути на Київ, щоб той прийняв владу сепаратистів. Іншої стратегії я не бачу,
      – уточнив Фрідман.

      Британець вважає: Росія наразі не готова відступити з Донбасу та усіляко противитиметься цьому, тим паче, якщо Україна наполягатиме на саме такому варіанті. Водночас, чинити нові наступи країна-агресор, на думку Фрідмана, теж чинити не буде.

      blog_ava
      Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020
      сьогодні
      9726
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      сьогодні , 15:00 "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      Блог Соцмережі 125
      Почему у Трампа антипатия к Украине?
      сьогодні , 12:05 Почему у Трампа антипатия к Украине?
      Блог Медіа 899
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 14:45 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      244
      Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      сьогодні , 10:01 Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      Ірина Поліщук 463
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сьогодні , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1659
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук