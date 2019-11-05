Путін нажив купу проблем і не справляється з ними, – британський дослідник війни Фрідман

Росія має тенденцію починати або вв’язуватися у різні конфлікти, але не завжди може довести їх до кінця. Таким чином ця країна-агресор створює дуже багато проблем для інших та для себе.

Багато з таких конфліктів розпочалися ще до правління Путіна. Приміром, – військові дії в Осетії, Абхазії, Нагорному Карабаху, Придністров’ї. Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів британський дослідник військових конфліктів Лоуренс Фрідман.

Цікаво: Знаменитий дослідник війни розповідає, що робити з Путіним і війною на Донбасі

За Путіна – це, звісно, великий конфлікт в Україні, з останнього – це Сирія. Там настільки великий безлад, що невідомо коли вдасться цю країну заспокоїти і відбудувати. Таким чином Путін нажив купу проблем, з якими не може справитися,

– зауважив він.

Також Фрідман припустив: очільник Кремля вирішив напасти на Україну через власну злість. Йому не сподобалась втеча Януковича та прихід до влади в Україні нового, не дружнього до Росії, уряду.

"Усе було спровоковано злістю на втечу Януковича. З’явилась можливість захопити Крим, якою в Кремлі скористалися. У Путіна ж було прагнення дестабілізувати ситуацію в Україні і сподівання на те, що вона рано чи пізно розпадеться", – додає дослідник.

Тепер же, коли цього не сталося, Путін перебуває у ситуації, що ніби розтягує його між двома полюсами.

З одного боку – є бажання покарати Україну, а з іншого – чинити вплив. Одночасно ці дві речі йому робити складно. Наразі Путіну не залишається нічого іншого, окрім як зменшити конфлікт і продовжити тиснути на Київ, щоб той прийняв владу сепаратистів. Іншої стратегії я не бачу,

– уточнив Фрідман.

Британець вважає: Росія наразі не готова відступити з Донбасу та усіляко противитиметься цьому, тим паче, якщо Україна наполягатиме на саме такому варіанті. Водночас, чинити нові наступи країна-агресор, на думку Фрідмана, теж чинити не буде.