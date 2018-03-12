Путин не успокоится на период проведения ЧМ-2018 по футболу, – Bild

Владимир Путин хочет использовать Чемпионат мира по футболу в России в ознаменование начала своего четвертого мандата, который он получит во время недемократических выборов 18 марта.

Поэтому президент РФ сделает все возможное для улучшения своей репутации с помощью престижного события. Однако не стоит надеяться, что ЧМ-2018 хотя бы на какой-то период утихомирит хозяина Кремля. Об этом пишет постоянный автор Bild Филипп Пятов.

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65-летний президент осознает, что ему нужно нечто большее, чем победа на выборах, чтобы успокоить олигархов и представителей спецслужб из своего ближайшего окружения. Он надеется на то, что ЧМ-2018, который пройдет без проблем, обеспечит ему поддержку на ближайшие 6 лет,

– рассуждает журналист.

Но с точки зрения внешней политики, для Путина сложилась неприятная ситуация. Так, бесчеловечная война, которую он ведет в Сирии, не сходит с первых полос изданий, российские войска до сих пор находятся на Донбассе, кремлевская верхушка занесена в списки санкций, введенных международным сообществом. К тому же, недавно Запад всколыхнула новость о попытке убийства российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери напоминает автор статьи.

Поэтому Чемпионат мира по футболу должен хотя бы на некоторое время перекрыть весь этот негатив. Россия хочет продемонстрировать себя в роли доброжелательного хозяина и организовать спортивный праздник, который заставит забыть о том, что творит российская военная машина, акцентирует внимание Пятов.

"Однако во время завершения Олимпиады в Сочи зимой 2014 года Владимир Путин отдавал приказ о "возвращении" Крыма в состав России. Всего через несколько дней после завершения Игр российские спецподразделения начали оккупировать полуостров, что в дальнейшем переросло в его аннексию. Российский президент понимал, что нивелирует симпатии, которые удалось заработать на Олимпиаде в Сочи. Однако для Путина, одержимого властью, военные успехи всегда были более надежной валютой, чем приятные слова представителей Запада", – предостерегает журналист.

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