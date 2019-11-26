17:44
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Эль Мюрид
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Эль Мюрид

      Путину уже и шантаж Донбассом не поможет

      979
      Владимир Путин / РИА "Новости"

      Путин и Зеленский провели телефонный разговор, касающийся транзита газа. Что логично: впереди нормандская четверка, на которой нужно решать проблему Донбасса, а для Кремля Донбасс – это не "русские своих не бросают", а инструмент шантажа Европы и Украины в вопросах газового транзита. На "своих" Кремлю плевать, какие они свои?

      Пока, судя по информации о разговоре, подвижек нет. Киев отказывается рассматривать любые временные схемы вроде продления текущего договора, и настаивает на заключении нового. Кроме того, "нулевой вариант" с отказом от взаимных претензий также неприемлем.

      Интересно: Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи

      Позиции Кремля сейчас очень слабые. Формально ленточки на трубах Турецкого потока и Северного потока-2 к 31 декабря, скорее всего, перережут, но реальные поставки газа начнутся либо существенно позже, либо в объемах, которые никак не повлияют на необходимость транзита через Украину. Уже поэтому вопрос: быть ли транзиту, снят. Быть. А вот условия и сроки еще не определены.

      Европа, конечно, намерена дожать кремлевских и поставить их в стесненное положение как сейчас, так и в будущем. И прямо сейчас для этого есть все условия. Прекращение подачи газа в Европу станет тяжелым ударом в первую очередь для "Газпрома" – он рискует получить массовые иски от потребителей, причем регресс требований к Украине после 31 декабря будет невозможным – договор прекратит свое действие, а потому Украина перестанет нести ответственность по нему. Это проблемы "Газпрома" – как доставить товар потребителю. В положении "Газпрома", когда он выбросил колоссальные ресурсы на строительство газопроводов, да еще и не может занять деньги за рубежом (тут и санкции, и взыскания по решению Стокгольмского арбитража), получить новые штрафные санкции на сотни миллионов, а то и миллиарды долларов – прямой путь к банкротству.

      В общем, положение "Газпрома тяжелое". И ждать, что Европа участливо отнесется к его проблемам, не приходится. Расчет прост – сейчас у Путина будут выбивать из рук козырь и инструмент шантажа – Донбасс. В обмен на что-то не слишком значительное. Что – примерно понятно, но возможны и варианты. Когда тема Донбасса будет закрыта, его начнут давить дальше. Благо, и южный, и северный маршруты транзита практически беззащитны. И прижимать Кремль объемами разрешенного транзита по ним можно в широком диапазоне.

      Впрочем, Кремль сам себе привез все текущие проблемы. Нелепо полагать, что кретинизмом кремлевских не воспользуются.

      Важно! Закулисье "Северного потока-2": немецкие СМИ рассказали о заговоре против санкций США

      Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
      сегодня
      31944
      Автор: Эль Мюрид
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Новости России Северный поток-2 Война на Донбассе Владимир Путин Газовый конфликт Газовый контракт Газпром Газ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      сегодня , 17:30 Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      Олександра Устінова 57
      Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      сегодня , 17:00 Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      Ель Мюрид 979
      Знакомьтесь, CTP: что надо знать о компании, которая купила землю вблизи Львова
      сегодня , 16:49 Знакомьтесь, CTP: что надо знать о компании, которая купила землю вблизи Львова
      92
      В "каталонской революции" вновь появился российский след
      сегодня , 15:01 В "каталонской революции" вновь появился российский след
      Борис Немировський 113
      11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      сегодня , 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      Юлія Девда 1321
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук