Путину уже и шантаж Донбассом не поможет

Путин и Зеленский провели телефонный разговор, касающийся транзита газа. Что логично: впереди нормандская четверка, на которой нужно решать проблему Донбасса, а для Кремля Донбасс – это не "русские своих не бросают", а инструмент шантажа Европы и Украины в вопросах газового транзита. На "своих" Кремлю плевать, какие они свои?

Пока, судя по информации о разговоре, подвижек нет. Киев отказывается рассматривать любые временные схемы вроде продления текущего договора, и настаивает на заключении нового. Кроме того, "нулевой вариант" с отказом от взаимных претензий также неприемлем.

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Позиции Кремля сейчас очень слабые. Формально ленточки на трубах Турецкого потока и Северного потока-2 к 31 декабря, скорее всего, перережут, но реальные поставки газа начнутся либо существенно позже, либо в объемах, которые никак не повлияют на необходимость транзита через Украину. Уже поэтому вопрос: быть ли транзиту, снят. Быть. А вот условия и сроки еще не определены.