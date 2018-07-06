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22:57, 6 июля
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Пылающая Потемкинская лестница: в Одессе устроили зрелищный флешмоб в поддержку Сенцова

92 Читати новину українською
6 июля в Одессе прошла зрелищная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова
6 июля в Одессе прошла зрелищная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова / unian.ua

6 июля в Одессе прошла зрелищная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно посадили на территории РФ. Одесситы растянули огромные плакаты с надписями "Олег Сенцов, Украина с тобой!" и "Free Sentsov" и подожгли фаеры на Потемкинской лестнице.

На одном из баннеров, которые подняли активисты, был список с фамилиями всех политических заключенных Кремля, передает УНИАН.

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Отмечается, что к участию в флэшмобе присоединились активисты многих одесских общественных организаций и партий. Люди выстроились почти на всех пролетах, держа в руках огромные растяжки в определенном порядке. В результате снизу читалось: "Олег Сенцов, Украина с тобой".

Кроме этого, один из активистов, находился внизу, бил в барабан, отсчитывая, таким образом, старт для зажигания файеров.

Одеса флешмоб Сенцов
Флешмоб в поддержку Сенцова в Одессе

Когда активисты в темноте одновременно зажгли файеры, получился эффект горящей лестницы, при этом все надписи на растяжках было четко видно.

Смотрите видео с места проведения акции:

 

Теги: Новости Украины Новости политики Флешмоб Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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