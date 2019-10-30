Работу финкомитета надо приостановить до выяснения деталей коррупционного скандала – Булавка

Работу финансового комитета Верховной Рады можно приостановить до выяснения всех деталей коррупционного скандала, который стал одной из главных тем прошлой недели.

Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил политолог Евгений Булавка.

"Работу финансового комитета сложно прекратить, но можно приостановить. Во всяком случае до выяснения всех деталей скандала. В предыдущих созывах была практика проводить прямые трансляции заседаний комитетов – чтобы у журналистов и экспертов не возникало к их работе никаких вопросов. Но поскольку уже сейчас значимую проблему – обвинения в коррупции – свели к шоу с полиграфом, ожидать серьезных выводов не приходится. Конвейер продолжает работать, а "бешеный принтер" переходит в режим коррупционного принтера. Ничего удивительного в этом нет: ведь если для Коломойского министры – дебилы, то народные депутаты – вообще никто", – говорит Булавка.

По его словам, страна сейчас живет в перевернутой реальности: политическая сила, которая шла на выборы с тезисами о максимальной открытости, оказывается наиболее закрытой из всех. "Хотя, по сути, никакой политической силы как таковой и не было. Был лишь Зеленский. А теперь задания, которые он ставит перед своей командой, лучше выполнять в темноте – чтобы никто ничего лишнего не увидел. Если бы нынешняя власть была заинтересована в наведении порядка, она бы предприняла шаги к тому, чтобы восстановить доверие к работе парламентского комитета. Ведь ключевой вопрос заключается именно в этом – в доверии", - говорит политолог.

Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитете провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему по обогащению на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Позже об этом заявил президент Зеленский.



Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересы Коломойского. В первую очередь, речь идет о скандальном законопроекте №1210, который усиливает фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.