Постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа зарегистрировала нардепка Анна Скороход. Она относится к депутатской группе "За будущее".

Постановление зарегистрировано от 21 июля. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Что известно о блокировании закона о снижении "зеленых" тарифов

На днях Верховная Рада Украины поддержала законопроект о снижении и реструктуризации "зеленого" тарифа. Законопроект в целом поддержали 288 народных избранников. После этого закон должен был подписать спикер парламента Дмитрий Разумков и передать его на подпись президенту.

Однако из-за постановления Скороход это невозможно. Ведь, согласно регламенту Рады, спикер парламента не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись президенту без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений.

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Снижение "зеленых" тарифов в Украине: что это значит

Привязанные к евро "зеленые" тарифы функционируют в Украине с 2008 года. Из-за такой благоприятной для инвесторов политики, сейчас наблюдается "бум" на возобновляемую энергетику.

"Зеленые" тарифы на солнце в нашей стране в три раза выше, чем в Германии, а "зеленые" тарифы на ветер – выше в два раза.

Растет и мощность объектов, которые ее производят, – всего за 2019 год она увеличилась втрое. Платит за это не только государство из бюджета, а каждый из украинцев – через Укрэнерго. Текущая задолженность государства перед "зелеными" производителями 2020 года уже достигает почти 14,5 миллиардов.

Снижение "зеленых" тарифов предусматривает сокращение на 15% для промышленного солнца и на 7,5% для промышленного ветра.

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