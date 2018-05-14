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Расчет с помощью Google Pay или Apple Pay: как это работает

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Рассчитаться в магазине с помощью любого гаджета Apple уже скоро будет реально. Достаточно лишь выбрать карточку на устройстве. А вот система оплаты по телефону Android Pay активно работает в Украине уже полгода.

Google Pay или Android Pay – это система бесконтактного платежа. То есть программа, в которую можно добавить все свои карточки из разных банков и оплачивать покупки через терминалы по телефону. Работает система по принципу бесконтактной банковской карточки. В Украине расплатиться с телефона можно в кафе, некоторых кофейных автоматах, на заправках, в магазинах и даже в части общественного транспорта.

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Киевский метрополитен здесь среди лидеров. На каждой станции есть, как минимум, один турникет для оплаты бесконтактно – картой или по телефону.

Отказ от наличных – массовое явление в мире. Но в Украине отказ от бумажных и металлических денег приобретает колоссальные темпы. По статистике Национального банка Украины, каждый третий платеж в стране – безналичный. Такие цифры представители НБУ предоставили и Apple Pay. Теперь компания заходит на украинский рынок. И уже через несколько месяцев владельцы гаджетов от Apple также смогут оплачивать услуги и покупки даже без карточек.

За прошедшие четыре года количество и объемы безналичных расчетов в целом, с использованием любых карт, с полосой магнитной, с чипом, с бесконта, увеличивались в разы – в четыре-пять раз за последние четыре года,
– отметил директор межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Однако несмотря на призывы к использованию гаджетов для безналичной оплаты, есть и минусы. Так, для использования Google Pay нужен телефон, который имеет NFC – специальную технологию передачи данных. Именно благодаря ей осуществляется транзакция. Но иногда система не срабатывает, потому что ею просто не умеют пользоваться.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Техно Деньги Google Гаджеты Apple
Источник: 24 Канал
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