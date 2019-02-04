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      Расходы бизнеса увеличатся из-за привязки грузовых ж/д тарифов к индексу цен производителей

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / agroportal.ua

      Автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци" с привязкой к индексу цен товаропроизводителей приведет к увеличению затрат промышленников и экспортеров.

      Такое мнение в комментарии "Минпрому" высказал экономист Виктор Скаршевский.

      Он отметил, что индекс цен производителей с 2014 по 2018 годы вырос ровно в 3 раза. Тарифы на грузовые перевозки увеличились в 1,9 раза за этот период времени.

      "Другими словами, темпы роста тарифов на грузоперевозки с 2014 года отстают в 1,6 раза от темпов роста индекса цен производителей. Это означает, что автоматическая индексация тарифов на грузоперевозки приведет к увеличению расходов промышленников и экспортеров", – подчеркнул В. Скаршевский.

      Эксперт говорит, что если говорить об инициативе "Укрзализныци" по унификации тарифов, то нужно посмотреть методологию их расчета.

      "Но, исходя из предыдущей логики автоматической индексации, можно предположить, что унификация будет применена для повышения тарифов", – считает Скаршевскій.

      Глава Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины Руслан Богданов назвал инициативы "Укрзализныци" по унификации тарифов манипуляцией.

      "Как убыточное и субсидированное может перестать быть таким? Только когда в результате перемещения в другую группу, вы начинаете за них платить больше, чем раньше. Больше ничего в этой ерунде нет, только манипуляция, которая приведет к существенному увеличению издержек для бизнеса", – уверен он.

      При этом Богданов отметил, что группы, в которых "Укрзализныця" предлагает снизить тариф, составляют около 20% грузооборота. А тариф после унификации повысятся для 80% грузооборота. Таким образом, в целом после унификации бизнес будет платить за транспортные услуги "Укрзализныци" больше.

      Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" инициировала автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки. УЗ предлагает индексировать тарифы на грузоперевозки автоматически на уровень индекса цен производителей.

      Кроме того, "Укрзализныця" предлагает установить единые тарифы для перевозок пустых вагонов, сделать унифицированным тариф, поскольку сейчас для перевозки пустых вагонов существует разделение тарифов на три класса.

      Теги: Бизнес Финансы Металургия Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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