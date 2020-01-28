Расстреляли ради забавы: на Запорожье браконьеры жестоко убили степного орла – фото 18+

Птица занесена в Красную книгу Украины. Впрочем, это не остановило злоумышленников: они ради собственного удовольствия расстреляли орла и оставили его тушку на дереве.

Убитую птицу нашел местный житель. Он передал СМИ фото мертвого животного и уточнил: браконьеры даже не пытались скрыть следы собственного преступления. Об этом пишет ria-m.tv.

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Застреленного степного орла нашли в Акимовском районе Запорожской области. Вероятнее всего, птица прилетела туда на зимовку, однако так и не дожила до весны.

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Птицу расстреляли браконьеры/ фото ria-m.tv



Нелюди убили орла для развлечения/ фото ria-m.tv



Убитый степной орел/ фото ria-m.tv

Что известно о степном орле?Птица занесена в Красную книгу Украины. Европейскую гнездовую популяцию оценивают в 5–20 тысяч пар. Численность степных орлов начала резко снижаться в Украине в начале ХХ века.



На сегодня гнездовая популяция в Украине исчезла. Основные причины изменения численности – уничтожение участков степи, поселений сусликов, гибель птиц на опорах линий электропередач, уничтожение человеком.