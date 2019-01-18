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      Разъяренный отец избил учителя физкультуры из-за замечания ребенку

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      Мужчина попал в больницу с разрывом легких и сотрясением мозга
      Мужчина попал в больницу с разрывом легких и сотрясением мозга / Скриншот

      В Киеве отец школьника жестоко избил учителя физкультуры за замечание ребенку. В результате нападения мужчина получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.

      Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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      Инцидент произошел в лицее №157 в Оболонском районе столицы 16 января. О пострадавшем в полицию сообщили медики: мужчина поступил в отделение хирургии.

      Полиция установила, что накануне учитель физкультуры Игорь Матвиенко сделал замечание ученику 4 класса, по другой версии – накричал на ребенка. Мальчик расплакался и дома пожаловался отцу. Отец "пострадавшего" школьника на следующий день застал учителя во дворе и избил его. Видео начала драки зафиксировали камеры наблюдения лицея.

      Он меня уже поднял, бросил на землю, начал руками бить. Слетел кроссовок, все такое. Он достал пилу, говорил, "ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку". Я ему протягиваю руку. Он опустил пылу,
      – рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

      Сейчас учитель в больнице, у него многочисленные гематомы, разрыв легких и сотрясение мозга.

      В школе отмечают, что учитель извинился перед мальчиком и его отцом, но нападавшего это не остановило.

      Мужчина после драки скрылся с места инцидента, но позже сам обратился в полицию в сопровождении адвоката. Правонарушителю сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжкого телесного повреждения, он задержан, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

      "Учитель – спортсмен международной категории, отрасль тхэквондо, с черным поясом. Но он не был настроен на такую манеру разговора. Это было для него полной неожиданностью. Это было видно на кадрах, которые мы наблюдали на камерах наблюдения. Мы очень обеспокоены. Все учительство сейчас очень обеспокоено", – рассказал директор лицея №157 Виктор Костенко.

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Жертвы Полиция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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