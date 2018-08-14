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Разработчики создали приложение, которое убеждает пользователей оставаться в постели

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Приложение убеждает пользователей оставаться в постели
Приложение убеждает пользователей оставаться в постели / Фото из открытых источников

Разработчики студии Tru Luv создали приложение SelfCare, которое в игровой форме пытается убедить пользователя оставаться в постели.

Об этом сообщает techtoday.in.ua.

Приложение состоит из серии упражнений на дыхание и фокусировку внимания. Одно из заданий предлагает составить слова, перетаскивая на экране квадраты с буквами. Другое упражнение предлагает погладить виртуального кота, погладив экран. Все эти упражнения задерживают пользователя в постели.

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При этом SelfCare не будет надоедать пользователю уведомлениями. Цель приложения проста – выполняя простые задания, пользователь должен расслабиться и отдохнуть.

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Теги: Техно Смартфоны Приложения
Источник: 24 Канал
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