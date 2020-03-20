Разумков рассказал о вероятности пересмотра Госбюджета на 2020 год
Органы государственной власти прилагают все усилия для того, чтобы не допустить секвестра государственного бюджета Украины на 2020 год. Однако вариант его просмотра таки рассматривают.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Интерфакс-Украина рассказал, что по состоянию на сегодня у власти не было инициатив пересмотра госбюджета.
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Таких инициатив пока нет. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация,
– сказал Разумков.
Спикер парламента выразил надежду, что в Украине не придется секвестировать госбюджет на этот год. Поэтому государство сейчас прилагает для этого все возможные ресурсы.
Почему власть может пересмотреть госбюджет-2020?
Вариант первый
Из-за недополучения средств с таможни. В частности, президент Владимир Зеленский перед отставкой правительства Гончарука заявил, что из-за проблем на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.
В ответ на это руководитель таможни Максим Нефедов заявил, что президент оперирует некорректными цифрами. По его словам, в последнее время часть товаров вышла из тени – так это наоборот положительно для Украины.
Кроме того, недополучение в бюджет частично связано с тем, что в Госбюджете-2020 курс установлен на уровне 27 гривен за один доллар. Реально же в январе – феврале стоимость американского "зеленого" составляла в пределах 25 гривен.
Бюджет Украины на 2020 год / инфографика 24 канала
Вариант второй
Из-за распространения коронавируса в Украине. Он серьезно ударил по экономике страны, ведь с 12 марта до 3 апреля по всей Украине ввели карантин. На это время закрыты все рестораны, кафе, кинотеатры, торгово-развлекательные центры. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.
Также государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещено железнодорожняа, авиа, автобусная междугородная пассажирская перевозка.
Кроме того, государство выделяет миллионы гривен на борьбу с эпидемией коронавируса. Большая часть средств идет на медицинские препараты и обеспечение работы медицинских работников.
Ограничения в Украине на время карантина / Инфографика 24 канала