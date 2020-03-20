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      Разумков рассказал о вероятности пересмотра Госбюджета на 2020 год

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      Органы государственной власти прилагают все усилия для того, чтобы не допустить секвестра государственного бюджета Украины на 2020 год. Однако вариант его просмотра таки рассматривают.

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Интерфакс-Украина рассказал, что по состоянию на сегодня у власти не было инициатив пересмотра госбюджета.

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      Таких инициатив пока нет. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не идти на эти шаги, но давайте будем смотреть на то, как будет развиваться ситуация,
      – сказал Разумков.

      Спикер парламента выразил надежду, что в Украине не придется секвестировать госбюджет на этот год. Поэтому государство сейчас прилагает для этого все возможные ресурсы.

      Почему власть может пересмотреть госбюджет-2020?

      Вариант первый

      Из-за недополучения средств с таможни. В частности, президент Владимир Зеленский перед отставкой правительства Гончарука заявил, что из-за проблем на таможне бюджет только за первые 2 месяца 2020 года недополучил 13 миллиардов гривен.

      В ответ на это руководитель таможни Максим Нефедов заявил, что президент оперирует некорректными цифрами. По его словам, в последнее время часть товаров вышла из тени – так это наоборот положительно для Украины.

      Кроме того, недополучение в бюджет частично связано с тем, что в Госбюджете-2020 курс установлен на уровне 27 гривен за один доллар. Реально же в январе – феврале стоимость американского "зеленого" составляла в пределах 25 гривен.


      Бюджет Украины на 2020 год / инфографика 24 канала

      Вариант второй

      Из-за распространения коронавируса в Украине. Он серьезно ударил по экономике страны, ведь с 12 марта до 3 апреля по всей Украине ввели карантин. На это время закрыты все рестораны, кафе, кинотеатры, торгово-развлекательные центры. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании.

      Также государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 18 марта запрещено железнодорожняа, авиа, автобусная междугородная пассажирская перевозка.

      Кроме того, государство выделяет миллионы гривен на борьбу с эпидемией коронавируса. Большая часть средств идет на медицинские препараты и обеспечение работы медицинских работников.


      Ограничения в Украине на время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Дмитрий Разумков Новости политики Государственная таможенная служба Деньги Бюджет 2020
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