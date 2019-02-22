Реально ли снизить цену на газ в Украине: четкий ответ экономиста

С приближением выборов кандидаты в президенты обещают избирателям невероятные вещи. Чаще всего говорят о цене на газ и о том, насколько ее снизят, если победят. Эксперт объяснил, реально ли это сделать в украинских реалиях.

Экономист Сергей Фурса в эфире 24 канала пояснил, что цену на газ можно снизить, однако, это повлияет на другие важные вопросы.

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"Как устанавливаются цены на газ для населения? Правительство вынуждает "Нафтогаз" продавать населению газ по определенной цене. Поэтому его можно заставить снизить цену", – заявил Фурса.

С одной стороны у компании не будет денег для инвестиций, а с другой – "Нафтогаз" ныне крупнейший плательщик налогов в бюджет. Если эти деньги вытащить, то появляются уже другие проблемы – как платить зарплаты, пенсии и так далее,

– пояснил экономист.

Фурса привел пример 2013 года, когда цены на газ в Украине были ниже рыночных и к чему это привело.

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"В 2013 году у нас были тарифы ниже рыночных. Во-первых, кто зарабатывал на этой разнице миллиарды долларов ежегодно. Во-вторых, за дешевый газ все же кто-то платил, а платили мы, и брали в долг. Дефицит бюджета – это сколько мы берем в долг, а в 2013 году он составлял 6% ВВП. То есть мы брали в долг, перекрывали низкие тарифы на газ, а потом "вдруг" у нас возникли проблемы – гривна падает и высокая долговая нагрузка", – сказал экономический эксперт.

Смотрите видеокомментарий экономиста Сергея Фурсы о снижении цен на газ в Украине: