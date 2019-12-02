Решающая встреча. Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место, – Эль Мюрид

Кремль вполне основательно готовится к встрече с Зеленским на заседании нормандской четверки.

Причем возникает любопытная ситуация – ранее все предыдущие "нормандские" встречи акцентировались на переговорах с Францией и/или Германией, а об Украине говорилось как-то так, в качестве приложения. Сейчас все строго наоборот: только о встрече Путина и Зеленского и идет речь. Причина очевидна – именно сейчас Зеленский держит путинскую братву за самое нежное место – торговлю газом. Поэтому и такое внимание. Вольно или невольно – это уже второй вопрос.

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Тема Донбасса на этой встрече пойдет, судя по всему, вторым номером. Хотя и предельно важным в плане увязки с основным вопросом – переговорах по газу. Сейчас постепенно определяются контуры будущего соглашения: договор транзита будет, но не на год или десять лет, как заявляли ранее стороны, а на более компромиссный срок – возможно, года на три. Должен возникнуть и еще один договор – договор "прямых поставок" газа в Украину. В этом договоре важнейшим является цена, так как стороны сходятся на следующей формуле – долг по штрафу формально "Газпром" платить не будет, но фактически выплатит его через скидку на поставляемый Украине газ. Долг большой, поэтому договор поставки тоже должен будет быть длительным. Так Кремль сможет сохранить лицо и выглядеть перед своим электоратом привычным мачо – не платили, не платим и не будем платить. В реальности оплата будет произведена, что, собственно, и требуется.

Европа с интересом будет смотреть на всю эту возню, так как ситуация в целом определилась – Путин вынужден соглашаться на украинский транзит, так как обходные маршруты точно не заработают к 1 января (даже Эрдоган с некоторой издевкой открывает "Турецкий поток" не 1 января, а 8 – и маршрут будет открыт, и Кремль свое клятвенное обещание умереть, но 1 января пустить газ не выполнит). Кстати, "Турецкий поток" – он в данный момент исключительно про поставку газа в Турцию и точка. Всем остальным потребителям газ пойдет по прежним схемам и маршрутам – нет перемычки между "Потоком" и болгарской системой. Болгары ее построят – но ко второй половине 20 года. А там встанет вопрос с Сербией – в общем, транзитная южная часть обхода Украины заработает никак не ранее 21 года, а то и попозже, учитывая необходимость некоторого периода выхода на плановые показатели. Северный маршрут тоже все еще под вопросом – на решение датского регулятора в установленные сроки подана апелляция, а значит, сохраняется шанс повторной заморозки строительства в датской зоне вблизи Борнхольма.

В целом деваться "Газпрому" некуда – все предыдущие заявленные позиции провалены, сроки сдвинуты, планы не выполнены. Ленточки, может, и перережут, но только для красивой картинки. Европейские интересы удовлетворены полностью – российский газ будет в итоге поставляться в полном объеме, но так, как это выгодно Европе, а не Путину. И вот здесь возникает и нормандский формат, как политический инструмент давления на Кремль.

Тонкость в том, что украинский транзит – это не только коммерция и бизнес, это еще и политика. Ранее Донбасс нужен был Путину для того, чтобы шантажировать Киев и через него Европу, демонстрируя токсичность украинского маршрута и недоговороспособность Киева, но теперь вдруг ситуация поменялась на противоположную. Теперь Кремль заинтересован в украинском транзите прямо здесь и сейчас, а Киев выдвигает и ставит условия. Ну, не только Киев, конечно – Европа. Политические мотивы Европы при этом прозрачны, как слеза младенца.

Политика Запада в отношении агрессора особо не меняется – вначале восстановление статус-кво до агрессии, затем – наказание агрессора. В том числе и персональное. Так было с Милошевичем, так было с Саддамом Хусейном, почему Путин считает, что для него будет сделано исключение – непонятно.

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Да, вопрос, были ли Милошевич и Саддам Хусейн агрессорами – дискуссионный. У Ирака, к примеру, исторические претензии и права на Кувейт обоснованы и даже посерьезнее, чем у России на Крым. В Ираке считают Кувейт иракским, а нынешнее положение связыват исключительно с последствиями колониального владычества англичан. Претензии Сербии на отторгнутое Косово вообще нелепо обсуждать. Но о всем этом нет смысла дискутировать, так как сейчас речь о мотивах Европы и Запада в целом по отношению к тому, что они считают агрессией и к событиям 14 года в Украине. Современный миропорядок держится на балансе трех международных систем – Венской, Вестфальской и Ялтинско-Потсдамской. И все три системы были довольно грубо нарушены Кремлем, который, похоже, вообще о них не имеет ни малейшего понятия. Во всяком случае, трактует их предельно своеобразно – и не только в ситуации с Украиной.

Россия для Запада однозначно агрессор, но никакой "Бури в пустыне", понятно, никто проводить не станет. Будут решать задачу другими методами. Но будут – и в этом сомнений нет. Сейчас как раз появляется окно возможностей, когда часть задачи может быть решена. И хотя современные правящие элиты (в том числе и на Западе) очень сильно просели и деградировали, но упускать такую возможность они вряд ли станут (хотя, конечно, это оценка авансом – воможно, Запад и правда, деградировал сильнее, чем это кажется).

9 декабря должен будет решаться целый комплекс вопросов, где ключевым становится тотальная зависимость правящего сословия современной России от продажи украденного у народа – природных богатств. Правящая клика неспособна создать производящую экономику, ее предел – экономика присваивающая. Уровень первобытнообщинный, только вместо кореньев и ягод – нефть и газ. А первобытный человек всегда проиграет в итоге человеку, стоящему на более высокой ступени развития. Вождь пещерного племени может горделиво демонстрировать старческие мощи, заболиво подправленные в фотошопе, а племя может млеть от историй про многоходовки, о которых вечерами красочно рассказывает у костра обожравшийся мухоморов шаман. На конечный исход борьбы с более развитыми соседями это никак не повлияет.

Думаю, что 9 декабря будет принципиально решен вопрос о транзите газа, выплате долга Украине и создана дорожная карта по Донбассу – причем в отличие от минских соглашений, у нее будет весьма жесткий поводок для Путина – для "Газпрома" сегодня выполнение обязательств перед европейскими потребителями – вопрос буквально выживания. Срыв поставок после 1 января станет в первую очередь для него проблемой, с которой в его нынешнем состоянии справиться будет крайне сложно. Европа получила в руки удавку, полностью обеспечивая свои интересы – "Газпром" просто рвется исполнять обязательства перед европейцами. Причем так рвется, что проблема решается на высшем уровне – Путин по газу выступает в последние несколько месяцев гораздо чаще, чем за несколько последних лет, а большая часть его международных встреч сегодня – это газ, газ и еще раз газ.

Поэтому и такое внимание в российских СМИ и у официальных лиц к встрече Зеленского и Путина. Как обычно, напускается много тумана, но сам факт того, что тема упорно держится "в топе" плюс довольно нервные заявления российских официальных лиц, события подходят к кульминации. Давать прогнозы или тем паче предсказания на итоги этой встречи глупо – субъективные факторы в ней очень сильны. Не так уж и часто практически публично возят по столу возомнившего о себе много мелкого мошенника, волею случая оказавшегося на месте, которого он никогда не был и не будет достоин.

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