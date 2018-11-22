Ресторан KFC в Доме профсоюзов закрыли: журналист озвучил детали

Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве, из-за открытия которого вспыхнул скандал и протесты, временно закрыли.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.

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После небольшой толкотни с охраной, вышел адвокат фастфуда KFC и объявил, что сегодня заведение закрывается. Требуем, чтобы навсегда закрылось,

– написал Гнап.

Журналист рассказал, что после столкновений адвокат "пошел кому-то звонить".

Вместе с тем, украинское PR-агентство Mainstream объявило о расторжении контракта с компанией Yum! Brands, которая является официальным представителем KFC в Украине.

"Несмотря на все прописанные нами риски и предупреждения, связанные с открытием ресторана в Доме профсоюзов, они не были услышаны офисом KFC. А та позиция, на которой настаивает клиент, противоречит этическим стандартам и ценностям нашей компании. В связи с этим мы прекращаем сотрудничество с компанией YUM! Brands", – говорится в сообщении PR-компании.

Напомним, в ночь на 22 ноября в Киеве активисты С14 устроили протесты возле Дома профсоюзов в связи с открытием ресторана KFC в этом здании: открытие такого заведения в здании, где во время Евромайдана погибли люди, протестующие считают неуместным. В частности, активисты организации раскрасили витрины заведения надписями "Здесь умерли люди", "Где ваше Достоинство?".



Правоохранители избили и задержали 6 активистов С14. Среди пострадавших оказался и адвокат Маси Найем, брат нардепа Мустафы Найема. Правоохранители применили к юристу газовый баллончик. Через определенное время члены С14 сообщили, что полиция отпустила задержанных участников инцидента.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана? В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины и Штаб национального сопротивления. Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывших высокопоставленных чиновников СБУ.