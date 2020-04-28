Тищенко о скандале с рестораном "Велюр": Это своеобразный штаб

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко убеждает, что его киевский ресторан "Велюр" работает как своеобразный штаб, и там он проводит единичные личные встречи. В то же время в заведении соблюдаются все карантинные ограничения, и он не принимает посетителей.

Так Тищенко отреагировал на сюжет программы "Наші гроші". Также он обвинил журналистов-расследователей в заказном материале. Соответствующее сообщение появилось в его инстаграме.

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В той программе говорилось, что за более чем последнюю неделю "Велюр" посещали десятки высокопоставленных гостей.

Среди них:

внефракционный нардеп Антон Яценко,

помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережка-Павел Куфтырев, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским,

нардеп Александр Кабанов,

менеджер компании Метинвеста Виталий Кисель.

Журналисты Bihus.Info якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. Действительно, в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. Одиночные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко,

– заверил Тищенко.

По словам нардепа, в "Велюре" он встречается со своими помощниками – "с небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу по превращению Киева".

"Я строго придерживаюсь карантинных мер и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции", – добавил политик.

Обратите внимание! Официально работа ресторанов в Украине запрещена из-за введенного карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Такие ограничения действуют более месяца и продлятся минимум до 11 мая.

По словам журналиста Андрея Павловского, он также посещал "Велюр" на протяжении последних недель и встречался там с Тищенко.

Мне в статусе журналиста было необходимо разобраться, каким образом идет подготовка к выборам, какая ситуация внутри самой фракции "Слуга народа" и чего стоит ожидать дальше. Отдельно коснулся вопроса и его помощников, которые сейчас должны проходить полиграф из-за "обвинений" СМИ в том, что они – причастны к минированию Александровской больницы,

– написал он в телеграме.



Андрей Павловский выходит из ресторана "Велюр" Тищенко вместе с помощником нардепа Дмитрием Богданом

Журналист утверждает, что за время пребывания там не видел, чтобы кто-то свободно заходил в заведение или просто заказывал обед. Он увидел только людей, которые работали за разными столиками с ноутбуками. Как ему объяснили, это сотрудники небольшого штаба народного депутата.



Сообщение Павловского относительно посещения ресторана "Велюр" Тищенко

Скандал с работой ресторана Тищенко может привести к бунту со стороны рестораторов. В частности, совладелец одной из крупнейших в столице ресторанных компаний Tarantino Family Дмитрий Федотенков заявил, что намерен открывать летние площадки в своих заведениях без разрешения киевской власти.

Когда всю отрасль положили на лопатки и владельцев кафе штрафуют за кофе на вынос. Считаю, что с сегодняшнего дня карантин в предложенном правительством варианте аннулирован. С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений. Как человек, уважающий закон, буду платить по 17 тысяч гривен штрафа. И в отличие от Тищенко, буду придерживаться норм безопасности всеми доступными способами – маски, дистанция, дезинфекция и хорошее настроение,

– написал он на своей странице в фейсбуке.

Интересно! Tarantino Family насчитывает более 50 ресторанов в Киеве, самыми известными среди которых являются "Мураками", "Руккола", "Рыба в огне". Также Федотенкову принадлежит половина компании "Укрбуд Девелопмент" и часть долей в БЦ Arsenal Plaza.

Что известно о Николае Тищенко и его бизнесе

В Киеве Тищенко знают, как ресторатора. В частности, он является владельцем ресторанной сети "Наша карта". Это 4 учреждения – вышеупомянутый "Велюр", а также "Ришелье", "Сейф" и комплекс Olmeca Plage в Гидропарке. Также он планировал открыть сеть фаст-фудов, но эта идея так и не была реализована. По подсчетам экспертов, средний чек на человека в ресторанах Тищенко составляет 1 − 1,5 тысяч гривен.

Заметим, рестораны Тищенко всегда пользовались повышенным интересом у VIP-персон.

Мой бизнес – вне политики. Рестораны посещают все без исключения политические элиты, представители различных партий и политических групп. Они все хотят хорошо и качественно кушать, поскольку знают, что Тищенко не отравит,

— заявил действующий политик в интервью Liga.net в январе 2018 года.

Интересно, что рестораны Тищенко фигурируют в нескольких скандалах. В частности, в заведении "Три вилки" в конце июня 2017 года НАБУ задержало охранника народного депутата от БПП Владислава Розенблата. В момент задержания мужчина получал взятку в 200 тысяч долларов.

По информации "Українських новин", средства предназначались самому Розенблату и его коллеге в парламенте – депутату от "Народного фронта" Максиму Полякову. Их якобы передали за "решение вопроса о добыче янтаря". Розенблатт назвал произошедшее "провокацией", а в апреле 2018 года Печерский районный суд признал его потерпевшим по этому делу.

После резонанса с Розенблатом ресторанная компания Тищенко сократилась. Ресторатору пришлось закрыть "Три вилки" и ресторан "Тургенеф", а также отказаться от бара "Фаренгейт".

Еще один неприятный для репутации Тищенко эпизод случился в 2013 году на кухне ресторана "Апрель". Тогда взорвался газовый баллон, в результате чего пострадало несколько сотрудников. В итоге заведение закрыли.

Сейчас Тищенко сосредоточился на политической карьере и намерен принять участие в выборах мэра Киева, которые планируют провести в октябре 2020 года. По одной из версий, он формирует "теневую команду", которая будет имитировать противостояние с действующим мэром Киева Виталием Кличко, передает "Новое время".

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До своего похода в парламент Тищенко участвовал в различных телевизионных проектах, в частности в шоу "Ревизор" на Новом канале и "Танцы со звездами" на "1+1". Известно, что он является кумом главы Офиса Президента Андрея Ермака.