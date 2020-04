Тищенко о скандале с рестораном "Велюр": Это своеобразный штаб

Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи. И поверьте результат этих встреч почувствуют все кто думает последующие - 5 лет грабить мой город ?Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила ️

