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      Тищенко о скандале с рестораном "Велюр": Это своеобразный штаб

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      Ресторан Велюр – скандал с рестораном Тищенко на карантине
      Николай Тищенко / "Слово і діло"

      Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко убеждает, что его киевский ресторан "Велюр" работает как своеобразный штаб, и там он проводит единичные личные встречи. В то же время в заведении соблюдаются все карантинные ограничения, и он не принимает посетителей.

      Так Тищенко отреагировал на сюжет программы "Наші гроші". Также он обвинил журналистов-расследователей в заказном материале. Соответствующее сообщение появилось в его инстаграме.

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      В той программе говорилось, что за более чем последнюю неделю "Велюр" посещали десятки высокопоставленных гостей.

      Среди них:

      • внефракционный нардеп Антон Яценко,
      • помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережка-Павел Куфтырев, которого также связывают с олигархом Игорем Коломойским,
      • нардеп Александр Кабанов,
      • менеджер компании Метинвеста Виталий Кисель.

      Журналисты Bihus.Info якобы поймали меня на горячем возле ресторана "Велюр". И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. Действительно, в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. Одиночные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко,
      – заверил Тищенко.

      По словам нардепа, в "Велюре" он встречается со своими помощниками – "с небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу по превращению Киева".

      "Я строго придерживаюсь карантинных мер и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции", – добавил политик.

      Обратите внимание! Официально работа ресторанов в Украине запрещена из-за введенного карантина в рамках борьбы с коронавирусом. Такие ограничения действуют более месяца и продлятся минимум до 11 мая.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Жизнь проста. И вранье в этой жизни отлично продаётся. Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время «медиа-охоты», фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана «Велюр». И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски. Да, действительно в ресторане «Велюр» иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - «личные встречи». Единичные встречи. И поверьте результат этих встреч почувствуют все кто думает последующие - 5 лет грабить мой город ?Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни... PS. Разумеется, если есть «информационный заказ», правда никому не нужна. Но мне сейчас невероятно стыдно от того, что мои редкие, единичные гости вынуждены выходить из ресторана... голодными. Это так мне не свойственно. Но время диктует свои правила ️

      A post shared by Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) on

      По словам журналиста Андрея Павловского, он также посещал "Велюр" на протяжении последних недель и встречался там с Тищенко.

      Мне в статусе журналиста было необходимо разобраться, каким образом идет подготовка к выборам, какая ситуация внутри самой фракции "Слуга народа" и чего стоит ожидать дальше. Отдельно коснулся вопроса и его помощников, которые сейчас должны проходить полиграф из-за "обвинений" СМИ в том, что они – причастны к минированию Александровской больницы,
      – написал он в телеграме.

      Павловський, Тищенко, журналіст, скандал, Велюр
      Андрей Павловский выходит из ресторана "Велюр" Тищенко вместе с помощником нардепа Дмитрием Богданом

      Журналист утверждает, что за время пребывания там не видел, чтобы кто-то свободно заходил в заведение или просто заказывал обед. Он увидел только людей, которые работали за разными столиками с ноутбуками. Как ему объяснили, это сотрудники небольшого штаба народного депутата.

      Павловський, Тищенко, журналіст, скандал, Велюр
      Сообщение Павловского относительно посещения ресторана "Велюр" Тищенко

      Скандал с работой ресторана Тищенко может привести к бунту со стороны рестораторов. В частности, совладелец одной из крупнейших в столице ресторанных компаний Tarantino Family Дмитрий Федотенков заявил, что намерен открывать летние площадки в своих заведениях без разрешения киевской власти.

      Когда всю отрасль положили на лопатки и владельцев кафе штрафуют за кофе на вынос. Считаю, что с сегодняшнего дня карантин в предложенном правительством варианте аннулирован. С завтрашнего дня я открываю летние террасы ряда заведений. Как человек, уважающий закон, буду платить по 17 тысяч гривен штрафа. И в отличие от Тищенко, буду придерживаться норм безопасности всеми доступными способами – маски, дистанция, дезинфекция и хорошее настроение,
      – написал он на своей странице в фейсбуке.

      Интересно! Tarantino Family насчитывает более 50 ресторанов в Киеве, самыми известными среди которых являются "Мураками", "Руккола", "Рыба в огне". Также Федотенкову принадлежит половина компании "Укрбуд Девелопмент" и часть долей в БЦ Arsenal Plaza.

      Что известно о Николае Тищенко и его бизнесе

      В Киеве Тищенко знают, как ресторатора. В частности, он является владельцем ресторанной сети "Наша карта". Это 4 учреждения – вышеупомянутый "Велюр", а также "Ришелье", "Сейф" и комплекс Olmeca Plage в Гидропарке. Также он планировал открыть сеть фаст-фудов, но эта идея так и не была реализована. По подсчетам экспертов, средний чек на человека в ресторанах Тищенко составляет 1 − 1,5 тысяч гривен.

      Заметим, рестораны Тищенко всегда пользовались повышенным интересом у VIP-персон.

      Мой бизнес – вне политики. Рестораны посещают все без исключения политические элиты, представители различных партий и политических групп. Они все хотят хорошо и качественно кушать, поскольку знают, что Тищенко не отравит,
      заявил действующий политик в интервью Liga.net в январе 2018 года.

      Интересно, что рестораны Тищенко фигурируют в нескольких скандалах. В частности, в заведении "Три вилки" в конце июня 2017 года НАБУ задержало охранника народного депутата от БПП Владислава Розенблата. В момент задержания мужчина получал взятку в 200 тысяч долларов.

      По информации "Українських новин", средства предназначались самому Розенблату и его коллеге в парламенте – депутату от "Народного фронта" Максиму Полякову. Их якобы передали за "решение вопроса о добыче янтаря". Розенблатт назвал произошедшее "провокацией", а в апреле 2018 года Печерский районный суд признал его потерпевшим по этому делу.

      После резонанса с Розенблатом ресторанная компания Тищенко сократилась. Ресторатору пришлось закрыть "Три вилки" и ресторан "Тургенеф", а также отказаться от бара "Фаренгейт".

      Еще один неприятный для репутации Тищенко эпизод случился в 2013 году на кухне ресторана "Апрель". Тогда взорвался газовый баллон, в результате чего пострадало несколько сотрудников. В итоге заведение закрыли.

      Сейчас Тищенко сосредоточился на политической карьере и намерен принять участие в выборах мэра Киева, которые планируют провести в октябре 2020 года. По одной из версий, он формирует "теневую команду", которая будет имитировать противостояние с действующим мэром Киева Виталием Кличко, передает "Новое время".

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      До своего похода в парламент Тищенко участвовал в различных телевизионных проектах, в частности в шоу "Ревизор" на Новом канале и "Танцы со звездами" на "1+1". Известно, что он является кумом главы Офиса Президента Андрея Ермака. 

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Слуга народа Новости Киева Отдых VIP Отдых Журналисты Расследования Скандал Николай Тищенко
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