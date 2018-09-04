Революционный смартфон Samsung Galaxy X презентуют уже в этом году: дата релиза

Компания Samsung проведет презентацию своего первого смартфона с гибкой конструкцией уже в этом году, а не в следующем, как сообщалось ранее. Мероприятие, посвященное релизу новинки, состоится в ноябре, на конференции разработчиков в Сан-Франциско.

Об этом сообщил генеральный директор мобильного подразделения компании Донг Джин Кох в интервью CNBC.

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Samsung почти завершила работу над Galaxy X и готовится начать его массовое производство, заявил глава Samsung Mobile. По его словам, складной смартфон – это то, чего не хватало большинству потребителей, которые были вынуждены искать компромисс между комфортной работой диагонали экрана и удобным для повседневного использования корпусом.

Вы можете выполнять большую часть повседневных задач, используя смартфон в сложенном состоянии, но когда вам необходимо рассмотреть что-то лучше, вы сможете разложить его. Но какая может быть польза от такого смартфона в сравнении с планшетом? (...) Только когда вы будете пользоваться им, вы поймете, почему Samsung создала его,

– подчеркнул Кох.

Прототип Samsung Galaxy X

По слухам, складной смартфон Samsung получит название Galaxy X и будет оснащен сразу тремя AMOLED-дисплеями. Один из них расположится на внешней стороне и сможет использоваться как основной в сложенном состоянии. Два других разместятся внутри, в разложенном состоянии формируя единую панель на 7 дюймов для создания планшетного опыта использования.

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