Риск дефолта возвращается: что повлекло угрозу национальной валюте и росту экономики

В год, когда Украину ждут пиковые выплаты по внешнему долгу и сотрудничество с МВФ является критически важным, именно такое сотрудничество оказывается под угрозой в связи с отменой статьи о незаконном обогащении.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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"Под угрозой оказывается макроэкономическая стабильность, которая поддерживает устойчивость национальной валюты и рост экономики. Но призрак дефолта снова начинает "летать по Печерским холмам". И если раньше риск дефолта связывали с результатами выборов, когда победа популистов могла поставить под угрозу программу с МВФ, то теперь защита коррупционеров возвращает перспективу дефолта независимо от голосования", – отметил Фурса.

По его словам, интересно, что решение Конституционного Суда состоялось сразу после получения денег от Всемирного банка – 630 миллионов долларов. "Приняли бы такое решение на неделю раньше, и этих денег Украина не получила. И до выборов теперь хватит. Но уже в мае нас ожидает погашение бумаг на 1 миллиард долларов. Это кредит, полученный под американские гарантии. И его необходимо рефинансировать. Если не хотим ударить по гривне. И не хотим злить Трампа", – добавил финансовый аналитик.

Но привлечь деньги без программы с МВФ будет невозможно. И если рефинансировать этот долг можно будет благодаря внутренним ресурсам, например, за счет резервов НБУ, то длительно эта стратегия не работает. Особенно, если вы хотите удержать курс национальной валюты. А значит обслуживание долга в этом году оказывается под угрозой. А значит риск дефолта снова возвращается. И он будет везде. И в учетной ставке Национального Банка, что важно для бизнеса, который ждал удешевления кредитов. И в ценах в магазинах,

– подчеркнул Фурса.

Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 3 марта 2019