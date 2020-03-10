Родители жестоко избили девочку в парке: держали за волосы и били в живот – видео 18+

В Полтаве полиция забрала 14-летнюю девочку от родителей после видео, которое распространяется в социальной сети. На нем отчим публично избивает ребенка.

Инцидент произошел 8 марта на улице Соборности в Полтаве, возле одного из парков в центральной части города, сообщает полиция Полтавской области.

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Правоохранители нашли видео, где взрослый мужчина жестоко избил несовершеннолетнюю девочку. Он держал ее за волосы, несколько раз ударил головой о гранитный парапет и бил кулаком по туловищу.

14-летняя девочка оказалась приемной дочерью, которая периодически убегает из дома.

Мужчина избил несовершеннолетнюю приемную дочь в парке: видео (Осторожно в видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика!)

Полиция установила личности родителей несовершеннолетней. Для защиты от насилия девочку отправили в детский реабилитационный центр.

Пока дело квалифицировано по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Санкциями статьи предусматривается наказание в виде штрафа – 850 гривен или исправительными работами на срок до одного года.