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      Родители жестоко избили девочку в парке: держали за волосы и били в живот – видео 18+

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      В Полтаве полиция забрала 14-летнюю девочку от родителей после видео, которое распространяется в социальной сети. На нем отчим публично избивает ребенка.

      Инцидент произошел 8 марта на улице Соборности в Полтаве, возле одного из парков в центральной части города, сообщает полиция Полтавской области.

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      Правоохранители нашли видео, где взрослый мужчина жестоко избил несовершеннолетнюю девочку. Он держал ее за волосы, несколько раз ударил головой о гранитный парапет и бил кулаком по туловищу.

      14-летняя девочка оказалась приемной дочерью, которая периодически убегает из дома.

      Мужчина избил несовершеннолетнюю приемную дочь в парке: видео (Осторожно в видео присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика!)

      Полиция установила личности родителей несовершеннолетней. Для защиты от насилия девочку отправили в детский реабилитационный центр.

      Пока дело квалифицировано по статье "умышленное легкое телесное повреждение". Санкциями статьи предусматривается наказание в виде штрафа – 850 гривен или исправительными работами на срок до одного года.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Полтавы Дети и несовершеннолетние Криминал Криминальные новости
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