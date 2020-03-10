Батьки жорстоко побили дівчинку у парку: тримали за волосся і били в живіт – відео 18+

У Полтаві поліція забрала 14-річну дівчинку від батьків після відео, яке розповсюджується соціальною мережею. На ньому вітчим публічно лупцює дитину.

Інцидент стався 8 березня на вулиці Соборності в Полтаві, біля одного з парків у центральній частині міста, повідомляє поліція Полтавської області.

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Правоохоронці знайшли відео, де дорослий чоловік жорстоко побив неповнолітню дівчину. Він тримав її за волосся, декілька разів вдарив головою об гранітний парапет і бив кулаком по тулубу.

14-річна дівчинка виявилась прийомною дочкою, яка періодично тікає з дому.

Чоловік побив неповнолітню прийомну доньку в парку: відео (Обережно у відео присутні сцени насилля та нецензурна лексика!)

Поліція встановила особистості батьків неповнолітньої. Для захисту від насильства дівчинку відправили в дитячий реабілітаційний центр.

Наразі справу кваліфіковано за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Санкціями статті передбачається покарання у вигляді штрафу – 850 гривень, або виправними роботами на термін до одного року.