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      Батьки жорстоко побили дівчинку у парку: тримали за волосся і били в живіт – відео 18+

      - Читать новость на русском
      Чоловік жорстоко побив неповнолітню дівчинку у центрі міста / pl.npu.gov.ua

      У Полтаві поліція забрала 14-річну дівчинку від батьків після відео, яке розповсюджується соціальною мережею. На ньому вітчим публічно лупцює дитину.

      Інцидент стався 8 березня на вулиці Соборності в Полтаві, біля одного з парків у центральній частині міста, повідомляє поліція Полтавської області.

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      Правоохоронці знайшли відео, де дорослий чоловік жорстоко побив неповнолітню дівчину. Він тримав її за волосся, декілька разів вдарив головою об гранітний парапет і бив кулаком по тулубу.

      14-річна дівчинка виявилась прийомною дочкою, яка періодично тікає з дому.

      Чоловік побив неповнолітню прийомну доньку в парку: відео (Обережно у відео присутні сцени насилля та нецензурна лексика!)

      Поліція встановила особистості батьків неповнолітньої. Для захисту від насильства дівчинку відправили в дитячий реабілітаційний центр.

      Наразі справу кваліфіковано за статтею "умисне легке тілесне ушкодження". Санкціями статті передбачається покарання у вигляді штрафу – 850 гривень, або виправними роботами на термін до одного року.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Полтави Діти і неповнолітні Кримінал Кримінальні новини
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