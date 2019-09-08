Родные Сенцова направляются на встречу с ним в Киев: фото

Семья освобожденного украинского политзаключенного Олега Сенцова пересекла административную границу с оккупированным Крымом и направляется в Киев.

"Идут в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается", – написал в фейсбуке владелец телекомпании ATR Ленур Ислямов.

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Мать Сенцова – Людмила – возвращение политзаключенного в Украину встретила в оккупированном Крыму в селе Скалистое. Она следила за всеми событиями онлайн на расстоянии, а 8 сентября уже сможет обнять своего сына.

Надеюсь, что другие пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко,

– сказал Сенцов сразу после прибытия в аэропорт "Борисполь".

Сенцов и еще 34 украинских политзаключенных (включая моряков) вернулись на родину 7 сентября – в рамках обмена пленными с Россией. России же передали 35 удерживаемых в Украине человек.

Как Олег Сенцов оказался в российском плену?

10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили их в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.



Заметим, что вместе с Сенцовым из плена 7 сентября вернулся и Кольченко.