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Rolls-Royce представил свою версию летающего такси: фото

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Летающее такси от Rolls-Royce
Летающее такси от Rolls-Royce / Фото из соцсетей

Британская компания Rolls-Royce представила на авиасалоне Фарнборо-2018 собственный концепт летающего такси. По замыслу инженеров, это будет самолет с вертикальной взлетной и посадкой EVTOL.

Об этом сообщает webnews.it.

Кроме того, машина получит специальную конструкцию крыла, которое сможет поворачиваться на 90 градусов. Винты на крыле будут сложными и смогут прятаться после выхода самолета на определенную высоту.

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Это такси будет работать на газотурбинном двигателе M250. Аппарат использует турбины для генерации электричества шести реактивных двигателей.

В такси от Rolls-Royce могут разместиться четыре-пять пассажиров. Максимальная скорость транспорта – 400 км/час.

Компания Rolls-Royce планирует начать производство и эксплуатацию летающих такси в первой половине 2020-х годов.

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Теги: Техно Rolls-Royce Авто Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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