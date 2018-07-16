Rolls-Royce представил свою версию летающего такси: фото

Британская компания Rolls-Royce представила на авиасалоне Фарнборо-2018 собственный концепт летающего такси. По замыслу инженеров, это будет самолет с вертикальной взлетной и посадкой EVTOL.

Об этом сообщает webnews.it.

Кроме того, машина получит специальную конструкцию крыла, которое сможет поворачиваться на 90 градусов. Винты на крыле будут сложными и смогут прятаться после выхода самолета на определенную высоту.

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Это такси будет работать на газотурбинном двигателе M250. Аппарат использует турбины для генерации электричества шести реактивных двигателей.

From personal transport to public transport. Find out how our hybrid electric vertical take-off and landing (EVTOL) concept could pioneer the power of tomorrow https://t.co/6NLn3NjBqT #FIA18 pic.twitter.com/PIEtfQOAsC — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15 липня 2018 р.

В такси от Rolls-Royce могут разместиться четыре-пять пассажиров. Максимальная скорость транспорта – 400 км/час.

Компания Rolls-Royce планирует начать производство и эксплуатацию летающих такси в первой половине 2020-х годов.

As more of the world’s population lives in cities, how can we tackle the problem of congestion and emissions? Take a look at how we’re already laying the foundations for an innovative, increasingly electrically-powered future https://t.co/gQMaPX4hHh pic.twitter.com/nRfea3uydm — Rolls-Royce (@RollsRoyce) 15 липня 2018 р.

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