Rolls-Royce представил свою версию летающего такси: фото
Британская компания Rolls-Royce представила на авиасалоне Фарнборо-2018 собственный концепт летающего такси. По замыслу инженеров, это будет самолет с вертикальной взлетной и посадкой EVTOL.
Об этом сообщает webnews.it.
Кроме того, машина получит специальную конструкцию крыла, которое сможет поворачиваться на 90 градусов. Винты на крыле будут сложными и смогут прятаться после выхода самолета на определенную высоту.
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Это такси будет работать на газотурбинном двигателе M250. Аппарат использует турбины для генерации электричества шести реактивных двигателей.
В такси от Rolls-Royce могут разместиться четыре-пять пассажиров. Максимальная скорость транспорта – 400 км/час.
Компания Rolls-Royce планирует начать производство и эксплуатацию летающих такси в первой половине 2020-х годов.
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