Росія вже не приховує своїх планів щодо окупованого Донбасу

Перекидаючи техніку як на окупованому Донбасі, так і ближче до українсько-російського кордону, Кремль тисне на Україну з військового і політичного боку. Таким чином, РФ перевіряє на міць українське політичне керівництво.

Усе це відбувається на тлі розмов про можливі зміни у нормандському форматі. Тільки-но Україна озвучила пропозиції щодо нормандського формату, на окупованих територіях Луганської області відразу розпочалися масштабні батальйонно-тактичні навчання на трьох полігонах. Мовиться про серйозне накопичення сил, водночас за легендою відпрацьовуватимуть контрнаступ і наступ.

Читайте також: Бойовики "ЛНР" стягнули до лінії фронту додаткові підрозділи

Зауважу, що техніку перекидають не лише з глибинних районів окупованого Донбасу, а й з території Росії. Свого часу, "Права Справа" повідомляла про дислокацію поблизу військового аеродрому, розташованого в 5 км на північний захід від міста Міллерово (Ростовська область, РФ) окремих підрозділів 79-ї гвардійської реактивної артилерійської бригади (місце постійної дислокації – місто Твер).

Відбувається накопичення й паливно-мастильних матеріалів. Разом із навчаннями на полігонах відбувається й передислокація безпосередньо до лінії зіткнення. До прикладу, була інформація про перекидання техніки до н.п. Миколаївка, а до Станиці Луганської звідти – 5 кілометрів. Тобто, щоб перекинути ті підрозділи до мосту та лінії розведення, треба всього декілька хвилин.

Нагадаю, що наприкінці червня у районі Станиці Луганської українські військові завершили розведення сил і засобів. Зараз тут триває процес розмінування території навколо зруйнованого мосту.

Крім того, відбувається передислокація озброєння бойовиків і на Бахмутському напрямку. Зокрема, в район селища Калинове, звідки ведуться обстріли позицій ЗСУ, зафіксовано передислокацію додаткових підрозділів бойовиків. Крім того, зафіксована передислокація важкої бронетехніки бойовиків і розвантаження БК в окупованому Первомайську на території промислової бази ШПУ.

Це свідчить про те, що загострення буде не тільки на Донецькому напрямку, а хитатимуть вони й Бахмутський напрямок. Так, у ніч із 14 на 15 серпня в районі населеного пункту Золоте Луганської області від вогнепального осколкового поранення, несумісного з життям, загинув Василь Євстегнєєв – командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади. У ніч на 15 серпня, унаслідок ворожого вогню по одному з опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Хутір Вільний на Луганщині, загинув український військовий Костянтин Гаврик. Тобто, з одного боку російські окупанти зберігають спокій у Станиці Луганській (як картинка для ОБСЄ), а з іншого – тиснуть на інших напрямках.

Є ще один цікавий момент, на який ніхто не звертає уваги – це об'єднання Луганської та Донецької залізниць і створення там єдиного керівництва. Щоправда, керівником окупанти призначили громадянина Росії.

Це дуже загрозливий прецедент, оскільки мовиться про те, що Росія вже не приховує своїх намірів щодо інтеграції промисловості окупованого Донбасу у своє економічне поле. Водночас відбувається зміна власників "віджатих" українських підприємств. Туди заходить російський бізнес, вже нічого не приховуючи. Тобто виходить, якщо Київ поверне ці території, вони фактично не підпорядковуватимуться Києву, оскільки власниками всіх стратегічних підприємств там будуть росіяни. Також жодних надходжень до української казни не буде.

Зауважу, що на Донбасі зараз начебто діє безстрокове перемир'я. Відповідно до досягнутих домовленостей у Мінську як українські воїни, так і бойовики публічно взяли на себе обов'язок не вести вогонь упродовж неозначеного періоду. Щоправда, окупанти від самого початку порушували ці умови, щодня збільшуючи кількість обстрілів. До прикладу, упродовж останньої доби вони здійснили на українські позиції щонайменше 8 збройних атак.

На тлі постійних провокацій окупантів на лінії зіткнення, пролунала заява голови партії Слуга народу Дмитра Разумкова про те, що не варто розраховувати на швидке завершення конфлікту на Донбасі.

Варто зазначити, що питання безпеки буде одним із головних на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України (ТКГ), запланованому на 21 серпня.

До теми: Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється