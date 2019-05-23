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      Алексей Чибисов

      Афера з паспортами Росії: жителів "ЛДНР" ошукали на мільйони рублів

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      Гроші заплатили, але паспорти не отримали: як розвели жителів "ЛДНР"
      Гроші заплатили, але паспорти не отримали: як розвели жителів "ЛДНР" / Фото з відкритих джерел

      Російський цинізм, як виявляється, немає ніяких кордонів. Мало того, що у Кремлі зробили масштабну міжнародну провокацію, немовби почавши видачу аусвайсів жителям "ЛДНР", так ще й нагребли з них грошей ні за що. Цікава ситуація, чи не так?

      Як я вже багато разів писав, фейкове російське громадянство дійсно можуть отримати мешканці "ДНР" та "ЛНР", але зовсім не звичайні смертні. Заради картинки для ТБ завезли до кількох пунктів прийому документів багатьох бюджетників, забрали у них ксерокопії та сказали приходити з цілим пакетом паперів наступного разу. Тоді, мовляв, й почнеться подання заяв.

      Читайте також: Папірці замість паспортів та пенсії на словах: що зробив Кремль в ОРДЛО?

      Але у головах жителів окупованих територій паспорт Росії є квитком у хороше життя, тому "наживку з'їли". Дотепер біля паспортних столів тусять десятки людей, які вірять у те, що їм нададуть громадянство, почнуть платити чималі пенсії та й взагалі насиплять грошей.

      Але місцеві "чиновники", як їм і казали в Донецьку, дійсно почали збирати пакети документів від людей. Потім – направляли їх заяви до окупованих обласних центрів, де папірці навіть не надсилали у Ростов. Просто внесли до комп'ютерів прізвища бажаючих отримати книжечку з "куркою" (ці списки, доречі, є у наших спецслужб), та запакували у сміттєві пакети. Зрада? Авжеж. І це ще не все. Справа у тому, що з кожного заявника здирали так звані "пошлины" (мито – Прим. ред.) – від 1000 до 1500 рублів. Чимала сума за мірками "ДНР" та "ЛНР", де у середньому люди отримують три тисячі "дерев'яних" на місяць.

      Більше того, найзаможніші "громадяни" квазіутворень вирішили взяти хитрощами та напряму хлинули до Ростова, де й подали документи. Там з них "за послуги" взяли 3500 рублів, але всім без виключення відмовили. Грошей назад, звісно, не повернуть, як і любов до Путіна, який їх знову "кинув". До того ж, дуже знатно.

      Але й на цьому не можу завершити. "Паспортисти" "ДНР" досі збирають списки мешканців, які мріють стати росіянами та поїхати з окупованих територій до РФ. Але, щоб знизити кількість незадоволених відмовами та втраченими грошима, всім у черзі одразу ж повідомляють, що документи не приймають у кількох категорій людей: безробітних, студентів та пенсіонерів.

      Така весела ситуація, особливо якщо звернути увагу на те, що за майже місяць лохотрону з людей зібрали більше ніж 5 мільйонів рублів. Дрібниця для РФ в цілому, але ж вони осіли у чиїхось кишенях.

      Читайте також: Путін починає та перемагає: чому росіянам пробачили Крим та що буде з Донбасом?

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Российские паспорта на Донбассе Новости Донецка Новости Луганска Оккупированные территории
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