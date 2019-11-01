России будет необходима украинская труба – Фурса о скандальном "Северном потоке – 2"

Дания разрешила строительство "Северного потока – 2". Это неприятный момент для Украины, но не смертельный. Дания выполнила свою роль – как и 300 спартанцев в Фермопилах, они не имели целью победить врага, а задержать его.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Они его и задержали. Дали Украине время. Российские все равно бы достроили свой "Северный поток – 2". Просто без разрешения Дании они бы строили его в обход".

К слову: Украина потребует транзитного контракта с Россией на 10 лет

По его словам, ключевое, что в результате задержки, россияне не успеют построить "Северный поток – 2" до конца года.

А значит 1 января 2020 года им будет необходима украинская труба. А значит им необходимо легализовать транзит через территорию Украины. Для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями,

– пояснил Фурса.

Он добавил: "И теперь, благодаря усилиям маленькой, но гордой Дании, Украина имеет преимущество на переговорах с "Газпромом", которые он активно саботирует".

Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

Что известно о "Северном потоке – 2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.



Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. Его путь начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.