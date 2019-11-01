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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      России будет необходима украинская труба – Фурса о скандальном "Северном потоке – 2"

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      Что для Украины означает "Северный поток – 2"?
      Что для Украины означает "Северный поток – 2"? / Коллаж 24 канала

      Дания разрешила строительство "Северного потока – 2". Это неприятный момент для Украины, но не смертельный. Дания выполнила свою роль – как и 300 спартанцев в Фермопилах, они не имели целью победить врага, а задержать его.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономист Сергей Фурса. Он сказал: "Они его и задержали. Дали Украине время. Российские все равно бы достроили свой "Северный поток – 2". Просто без разрешения Дании они бы строили его в обход".

      К слову: Украина потребует транзитного контракта с Россией на 10 лет

      По его словам, ключевое, что в результате задержки, россияне не успеют построить "Северный поток – 2" до конца года.

      А значит 1 января 2020 года им будет необходима украинская труба. А значит им необходимо легализовать транзит через территорию Украины. Для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями,
      – пояснил Фурса.

      Он добавил: "И теперь, благодаря усилиям маленькой, но гордой Дании, Украина имеет преимущество на переговорах с "Газпромом", которые он активно саботирует".

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Финансовая грамотность":

      Что известно о "Северном потоке – 2"?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.

      Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. Его путь начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Северный поток-2 Газпром Нафтогаз Дания Финансы
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