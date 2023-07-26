Россия ударила по Украине "Калибрамы", Х-101/Х-555 и "Кинжалами": что известно о дерзкой атаке

В Украине 26 июля дважды объявляли о воздушной тревоге. Сначала Кремль атаковал украинские области из Черного моря, затем выпустил ракеты из бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Впервые тревога на территории всей Украины длилась ориентировочно в 13:30 по 14:50, во второй раз – с 17:40 по 20:23 26 июля. Обо всем, что известно о ракетной атаке врага – читайте в тексте 24 Канала.

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Россия выпустила из Черного моря ракеты "Калибр"

Ориентировочно в среду 26 июля воздушную тревогу объявили на Юге Украины, впоследствии она охватила почти всю Украину. Воздушные силы ВСУ сообщили, что опасность связана с активностью вражеской авиации в акватории Черного моря.

Ориентировочно в 13:58 в телеграм-каналах написали о звуках взрывов в Житомирской области, в 14:12 – в Винницкой. Затем в мониторинговых группах сообщили о работе противовоздушной обороны.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объяснял, что в регионе все службы работают. Он призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ рассказали, что Россия атаковала Винницкую область двумя ракетами "Калибр" из Черного моря. Там отметили, что, вероятно, пуски ракет осуществлялись с российской подлодки. Уже в воздушном пространстве ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

Обе ракеты сбиты в Винницкой области,

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко отчитался вечером 26 июля, что в области во время двух воздушных атак враг чрезвычайных ситуаций не зафиксирован. Он поблагодарил противовоздушную оборону Украины.

Кремль выпустил ракеты из 12 бомбардировщиков Ту-95мс

Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела из аэродрома "Оленья", Мурманской области России. Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00,

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии военные сообщили, что Россия запустила ориентировочно в 16:57 26 июля крылатые ракеты из 12 бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

Далее сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что сначала они зафиксировали в небе истребители МиГ-31К оккупантов, впоследствии – высокоскоростные цели. Возможно, "Кинжалы" и еще баллистические ракеты.

Юрий Игнат объяснил, что Россия запустила ракеты из Каспийского моря:

они залетели с Юго-Востока (с оккупированных территорий);

направлялись на Харьковщину, сменили курс на Днепр;

далее – Кропивницкий и двигались в направлении перекрестков Винницкой, Николаевской, Одесской областей и в направлении Тернопольщины и Львовщины;

во Львовской области развернулись назад на 180 градусов и были направлены в район Староконстантинова Хмельницкой области.

Стоит заметить, что сам там расположен военный аэродром. Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что есть информация о сбитие крылатых ракет и в Киевской области, и в Днепре, и в Харьковской области.

Россия атаковала "Кинжалами"

Ориентировочно в 19:00 26 июля Кремль поднял в небо истребители МиГ-31К. Из них по Украине выпустили четыре аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Воздушные силы ВСУ еще уточняют информацию о последствиях пусков Х-47 "Кинжал".

Воздушные силы ВСУ сбили 36 вражеских ракет

Вечером 26 июля Воздушные силы ВСУ рассказали, что по уточненным данным, во время дневной атаки с Черного моря уничтожили три, а не две ракеты "Калибр".

Кроме того, из 36 ракет, которые Россия запустила из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс, наша противовоздушная оборона сбила 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555. Хотя ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на Запад, постоянно меняя направление полета.

По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих сил обороны Украины,

– объяснили военные.

После отбоя воздушной тревоги силы ПВО за работу поблагодарили глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, Кировоградской ОВА Андрей Райкович, Житомирской ОВА Виталий Бунечко и Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Какие последствия ракетной атаки россиян 26 июля

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что во время воздушной тревоги вечером 26 июля над регионом сбили вражескую ракету.

Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали,

– заявил чиновник.