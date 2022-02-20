Россия и Беларусь продлили учения, Байден созывает Совбез: главное об агрессии России 20 февраля

Часть Луганской области осталась без связи и интернета. В Киеве провокаторы готовили митинг против войны с Россией. На Донбассе боевики отбирают у населения имущество и машины. Больше о российской угрозе 20 февраля читайте дальше.

Ситуация на Востоке остается тревожной. Мы собрали самые важные новости о российской угрозе 20 февраля.

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Обстрелы на Донбассе не прекращают

Источник: штаб ООС

По состоянию на 11 часов утра российские наемники 20 раз нарушили "тишину" на Востоке Украины. Стреляли боевики из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате вражеских действий один украинский военный получил осколочное ранение. Бойца госпитализировали в медицинское учреждение.

Из-за систематических обстрелов приостановили функционирование КПВВ "Счастье". Ведь ВСУ не могут гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора.

Россия и Беларусь продолжают учения

Источник: Belta

Российско-белорусские военные учения "Союзная решимость-2022", согласно плану, должны были завершиться 20 февраля. Однако глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решили их продлить. Решение объяснили так называемой "угрозой" на границах.

Теперь учения, мол, будут посвящены "обороне" России и Беларуси. Государства цинично заявили о "нарастании военной активности" возле их границ. В воображении Путина и Лукашенко Украина собирает войска возле границы, а Запад "накачивает" ВСУ современным вооружением. О том, что именно Россия стянула войска под Украину, Москва и Минск не упомянули.

Кстати, как долго будут длиться военные учения не сообщают.

В Луганске завыли сирены

Источник: российские телеграм-каналы

В оккупированном Луганске снова раздались сирены оповещения. Кроме того, в контролируемой боевиками части области исчезли интернет и мобильная связь. Причиной отсутствия связи назвали, что сотрудники коммуникационного предприятия попали под мобилизацию.

В оккупированном Луганске включили сирены оповещения: видео

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Боевики будут отбирать у людей имущество

Источник: указ боевиков

Главари оккупантов издали скандальный приказ, которым позволили забирать у гражданского населения авто и имущество. Это, мол, нужно на "потребности обороны".

Кроме конфискации имущества, российские марионетки объявили на оккупированной Луганщине общую мобилизацию мужчин в возрасте 18 – 55 лет. Также им запретили уезжать за пределы ОРДЛО.

Ситуация с "эвакуированными" в Россию

Источник: Суспільне

Генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский заявил, что "эвакуированных" украинцев бросили в России на произвол судьбы. Он назвал действия Кремля незаконным перемещением граждан Украины через государственную границу.

Российские СМИ показывают подготовку палаток и санаториев, но ситуация кардинально иная.

По факту картина следующая: автобусы стоят по несколько часов и дети измученные, прислонившись к окнам, спят. А их родители пытаются выяснить, что они здесь делают,

– рассказал Малышевский.

В то же время, жители Донбасса и дальше продолжают прибывать в Россию.

Людей поместили в спортзал

В Таганроге "эвакуированных" разместили в спортзале. В соцсетях местное население возмущается из-за приезжих. На фото из спортзала видно, что кровати расположены очень близко друг к другу, а некоторые покрывала – грязные.

Кстати, пока никаких обещанных Путиным 10 тысяч рублей никому не выплатили.

Жителей Донбасса разместили в спортзале / Фото Nexta Live

Кровати расположены близко друг к другу / Фото Nexta Live

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!