Россия резко изменила тактику обстрелов, ведь имеет одну цель: разговор с авиаэкспертом

В 2023 году страна-террорист Россия бросила все свои силы, чтобы обескровить украинскую энергетику. Она совершала комбинированные ракетные атаки массово, однако не достигла желаемого результата.

В этом году оккупанты не прибегают к таким масштабным атакам по количеству, однако точечные удары уже нанесли огромный ущерб украинской инфраструктуре. Как Россия изменила тактику и может ли противодействовать ей Украина – читайте в разговоре 24 Канала с авиаэкспертом, заместителем директора компании по производству средств РЭБ Анатолием Храпчинским.

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Кто стоит за взрывами на АЭС

Взрыв дрона повредил оболочку реактора на ЗАЭС. В МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС подверглась трем прямым попаданиям в защитную оболочку реактора. Эммануэль Гроси назвал инцидент серьезной эскалацией угроз ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Это случайный инцидент или намеренная провокация, на ваш взгляд?

Давайте начнем с того, что на самом деле провокации на Запорожской АЭС происходят практически ежедневно с момента захвата россиянами. Это и обстрелы, и минирование, и расположение российской военной техники.

Надо понимать, что Россия так работает и делает все, как делали бы террористы. Поэтому Россия будет пытаться создавать определенные инциденты для того, чтобы привлечь мировое сообщество и привести к попытке переговоров. Ведь на самом деле угроза атомная, которая в частности будет угрожать экологии и не только.

Они сейчас будут пытаться что-либо сделать для того, чтобы привлечь международное сообщество, чтобы Украину посадили за стол переговоров с Россией.

Мы видим это и учитывая последние массированные обстрелы, где максимальное количество обстрелов сосредоточено на одно место, одну станцию и тому подобное.

Как с вашей точки зрения вообще выглядит эта ситуация? Потому что рядовому гражданину не очень понятно, что это за попадание, какого характера, какой боеприпас там мог быть, сколько килограммов взрывчатки и, вообще, насколько фатальными могли бы быть последствия.

Согласно заявлению наших спецслужб нет ничего фатального. Но опять-таки обо всем фатальном говорят со стороны россиян. Давайте вернемся к тому, что на самом деле там есть российские военные и почему-то они точно сбивают любые БПЛА на территории России, а здесь объекты, которые вроде бы защищают, они не смогли защитить от трех четких попаданий.

Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов относительно повреждений. Я все же дождался бы больше каких-то существенных подтверждений, возможно, спутниковых снимков с места. Это может раскрыть больше деталей.

И опять-таки не надо забывать, что россияне могли подложить даже сами взрывчатку и сделать там какие-то определенные террористические провокации вроде подрыва для того, чтобы создать иллюзию большой проблемы.

Это мог бы быть, например, тот же "Шахед", которыми они бьют постоянно по Украине?

Я думаю, что "Шахед" они бы не использовали, потому что это могло привести к, например, явной показательной вине самих россиян. Россияне, вероятно, могли начинить украинский трофейный дрон или свое какое-то хенд-мейд изделие.

Если это дрон, например, то насколько он может быть управляем в своем падении так, чтобы эта провокация удалась, но не стала, действительно, фатальной? Или вы больше склоняетесь к теории, что они там конкретно заложили взрывчатку, взорвали, и это такая более контролируемая провокация?

Я думаю, что это контролируемая провокация. Это в стиле россиян, они больше делают, чтобы все воспринималось в рамках их возможностей. Опять-таки мы можем говорить и об определенных БПЛА, управляемых со стороны их операторов, которые они могли направить в нужное место.

Но учитывая те технические возможности или проблемы, которые у них часто бывают, я думаю, что они пошли самым легким путем – просто могли взорвать и разбросать обломки с трофейных БПЛА.

Изменение тактики ударов по Украине

Financial Times сообщает, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, нанеся ущерб больше, чем в 2023 году. Пишут, что вместо массированных обстрелов, террористы сосредоточились на ударах высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах. Как бы вы эту тактику оценили?

Давайте начнем с того, что на самом деле россияне активно меняют тактику уже с августа прошлого года, и мы видим, что последние обстрелы происходили по принципу – максимальное количество ракет в одно место. У нас повторный удар был аэробаллистическими ракетами по Западу Украины.

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Поэтому на самом деле россияне активно пытаются пробить нашу систему противовоздушной обороны большим количеством ракет, направленных в одно место. Они видят, что у них не получается, например, устраивать массированные обстрелы, как раньше было по всей территории Украины, потому что все же противовоздушная оборона отрабатывает.

Есть определенные системы, которые не позволяют попасть в объект, используя электронную борьбу. Но именно в этот раз они решили таким количеством по одному месту пробить и получить определенные результаты. Как видим, попадания были.

Поэтому сейчас активно идет вопрос по усилению противовоздушной обороны, получения более современных систем вроде Patriot. Видим, что в последнее время Россия уже больше выпускает баллистических ракет, чем, например, крылатых. Есть изменение методики обстрелов – больше отрабатываются ежедневные обстрелы, идут обстрелы прифронтовой, приграничной зоны, даже с использованием тактической авиации с ракетами малой и средней дальности, возвращаются к авиабомбам, уже даже начали забрасывать ими Харьков.

Как бы вы охарактеризовали эти атаки по инфраструктуре с помощью баллистики, это такой ответ на наши удары по их нефтеперерабатывающим объектам? Или это какой-то план, либо это медийная составляющая, где они показывают, что не только по ним бьют?

Россия – террорист, и как обычный террорист она приносит в жертву гражданское население. То есть пугая людей именно убийством гражданского населения. В этом случае она бьет не только по гражданскому населению, а еще и по инфраструктуре, которая важна для гражданского населения.

Россия использует тактику: максимально нанести вред для того, чтобы как можно больше продвигаться в психологическом натиске. Это нельзя связывать с ударами по НПЗ или еще какими-то ударами по России, потому что такие обстрелы готовятся в течение определенного времени.

И опять-таки давайте будем откровенны относительно того, что, например, Россия не смогла, как она планировала, за два-три дня взять Киев, уже пошел третий год полномасштабного вторжения. Они не имеют посильного продвижения, они продвигаются только путем забрасывания авиационными бомбами. То есть они не используют какую-то военную стратегию, они используют только стратегию террора и уничтожения, уравнивания с землей любых территорий для того, чтобы их захватить.

Поэтому я не брал бы во внимание, например, удары по российским НПЗ или по военным целям. Это сугубо методика России – как можно сильнее склонить украинцев к переговорам.

Может ли Украина получить тридцать дополнительных F-16

Одновременно с передачей боеприпасов, организованной Чехией, появилась информация, что в ЕС оказалось еще более 30 свободных F-16, которые могут быть переданы Украине. Речь идет о Греции, в которой сейчас реализуется масштабная программа по модернизации парка ВВС. Насколько эта новость может стать реальностью, чтобы получить западные самолеты в большем количестве?

На самом деле любое количество, любое понимание, из какой страны когда мы получим самолеты, будет сейчас оставаться в тени. Потому что это требует определенной информационной тишины, учитывая ту опасность, которая может возникнуть при получении этих самолетов. Как и для нас, так и для стран, которые эти самолеты могут предоставить.

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Если 30 самолетов, то это неплохое количество для того, чтобы существенно усилить авиационную коалицию со стороны наших западных партнеров. Здесь надо не забывать, что программа перехода на самолеты западного образца, именно F-16, рассчитана на два года. Именно поэтому был создан "Офис 61", который предусматривает программу технической подготовки, подготовки эксплуатации, аэродромов и обучение персонала как летного, так и технического, так и офицеров боевого управления, которые будут моделировать ведение боевых действий.

Поэтому мы понимаем, что эти 30 самолетов могут не прийти, например, в этом году, а если в следующем году, то это все равно существенное усиление, потому что есть потребность в усилении нашей авиации.

Мы видим, что Россия активно использует тактическую авиацию, которая подлетает к границам Украины и сбрасывает как авиабомбы, так и пускает ракеты малой дальности. Поэтому здесь надо противодействовать, и именно качественным противодействием будет все же самолет. Мы можем использовать системы Patriot, но все равно это определенное время на развертывание, подъезд, сворачивание, а самолет – это более маневренная система, которая позволит нам, например, до 180 километров уничтожать любые российские самолеты.



Греческие F-16 / NATO Allied Air Command

Засилье КАБов на фронте

Сейчас россияне издеваются над украинскими городами, в частности над Харьковом, сбрасывая КАБы. Они это делают, потому что знают, что вскоре появятся F-16 и больше не смогут этого делать?

Россияне активно используют любое вооружение для того, чтобы дойти до определенных рубежей. Они это продвигают активно, имея, например, какое-то окно возможности.

Получение F-16 существенно повлияет на воздушное пространство над Украиной, ведь усилится противодействие массированным ракетным обстрелам. Уже не будет нарисованных путей, когда ракеты будут летать над всей территорией, а потом возвращаться, например, на Киев.

Благодаря истребителям украинские пилоты на прифронтовой линии смогут отогнать авиацию врага на расстояние более 150 километров, что сделает невозможным сброс КАБов. Россияне будут использовать самолеты только для того, чтобы запускать крылатые ракеты малой и средней дальности, но эти ракеты смогут перехватывать наши самолеты.

Также можно проводить зачистки важной территории на расстоянии 170 километров относительно тяжелой техники россиян. Пилоты F-16 смогут фиксировать цели и выпускать по ним ракеты. Даже не отслеживая, можно быть уверенным, что цель уничтожена.



Су-35 с бомбовым грузом / Defence Express

Западные аналитики отмечают, что F-16 хоть и не будут гейм-ченджером, но могут в корне изменить ситуацию на фронте в зависимости от того, какую тактику будет применять Украина. Они описывали одну из тактики, что самолеты могут применяться возле линии фронта и даже залетать на вражескую территорию. Этот риск может быть оправдан, если стратегия будет приносить результаты в виде сбитых бомбардировщиков. Соответственно будет уменьшаться сброс КАБов. Будет ли Украина применять такую тактику и, нужна ли она?

В зависимости от того, какие задачи мы будем выполнять. Есть потребность в стратегических целях, поэтому возможен залет на временно оккупированную территорию. К тому же не надо забывать, что поэтапно будут меняться возможности использования истребителей. Например, сначала над сушей Украины против массированных обстрелов, а дальше над полем боя.

Значение РЭБ и дронов на фронте

Солдат Вооруженных Сил Украины в своем телеграмм-канале написал, что потеря позиций и бойцов в 90% случаев зависит от недостаточного финансирования, отсутствия РЭБ, FPV-дронов, недостроенных фортификационных сооружений, халатности командиров. Некоторая информация, возможно, была написана на эмоциях, но объясните, действительно ли РЭБ и дроны серьезная проблема, которая вызывает такие последствия?

Сейчас есть потребность в большом количестве разведывательных и FPV-дронов. Также есть большая потребность даже в средствах радиоэлектронной борьбы. РЭБ могут защитить от беспилотников, но они не могут защитить, например, от артиллерийских обстрелов. Когда техника попадает под артиллерийский обстрел, то просто погибает.

Дроны и средства радиоэлектронной борьбы надо закупать в большом количестве и самое главное – масштабировать производство. Конечно, есть потребность и в комплектующих и людях, которые могут изготавливать это.

Сейчас идет активная фаза войны и надо не забывать, что техника – это расходный материал. Лучше жертвовать FPV-дронами и средствами РЭБ, чем людьми.

Российский комплекс РЭБ "Поле-1" в населенном пункте Большие Копани, что в Херсонской области, был уничтожен системой HIMARS. Что это за комплекс и насколько он серьезный?

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-1" – это средство противодействия против навигации. Это то, что мешает нашим разведывательным и FPV-дронам летать. Однако в результате высокоточного удара российский комплекс был уничтожен.

Я постоянно говорю о том, что российский РЭБ несколько переоценен. Он работает благодаря большому количеству.

Насколько эффективны удары по России

Относительно разблокирования наших воздушных границ. Украина бьет по нефтеперерабатывающим объектам страны-агрессора и это дает свои результаты. В частности, у россиян возникают проблемы с топливом. Сейчас Украина увеличивает дистанцию нанесения ударов. Насколько такая тенденция хорошая и какие перспективы в этом направлении мы имеем?

В течение двух лет Украина существенно продвинулась в беспилотных системах, в частности воздушных и наземных. Относительно воздушных систем, то следует отметить украинские разработки, которые могут быть удачно имплементированы в систему защиты НАТО.

Дистанция в тысячу километров это уже не проблема. Сейчас уже идет речь о дистанции более 2,5 тысячи километров. Украина уже применяет БПЛА различных типов.

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Если мы говорим об использовании, например, на дальних дистанциях более 2 тысяч километров, то можем использовать один тип беспилотника. А если на расстоянии до 400 километров, то уже другой тип. Зависит также от того, какую цель надо уничтожать. Ведь разные типы БПЛА уничтожают разные цели.

Сейчас Украина имеет широкую линейку различных типов беспилотников, которые используются согласно поставленным задачам. Это существенный прорыв, ведь теперь большинство стратегических объектов на территории России, которые расположены на расстоянии до 2 тысяч километров, под угрозой поражения.

Некоторые украинские БПЛА успешно обходят системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны врага. Нам как можно скорее надо это масштабировать, чтобы производство было более тысячи ударных дронов в месяц, чтобы наши военные могли бить по территории России и враг нес большие потери.

Эксперты говорят, что якобы некоторые виды дальнобойных ракет Украине уже не нужны, поскольку у нас есть дроны, которые могут сами лететь, как ракета Tomahawk. Так в чем разница между ракетами на 2 тысячи километров и дронами?

Благодаря тому, что дроны малозаметны для систем противовоздушной обороны, они сейчас очень хорошо справляются. В то же время Силам обороны все равно нужны ракеты дальнего действия, чтобы существенно нагрузить возможности врага.



Украинский беспилотник Sparrow-LE / Укроборонпром

Из-за того, что у нас нет сейчас возможности использовать западные образцы техники против территории России, мы используем в основном дроны. Украина сделала мощный шаг в возможностях по применению БПЛА. Но я больше согласен с тем, что надо иметь как беспилотные системы, так и ракеты дальнего действия.

Не забывайте, что даже беспилотные системы могут нести ракеты, которые будут потом запускаться дальше, а дрон может выполнять задачи, например, по уничтожению объектов.