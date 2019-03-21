Россия начала торговую войну с Беларусью: первыми пострадают яблоки

В России не боятся ввоза на свою территорию транзитом через Беларусь "санкционной" продукции под видом той, что изготовлена в Турции.

Поэтому Россельхознадзор запретил ввозить из Беларуси яблоки, которые поступают "под видом турецких", сообщают российские СМИ.

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Там добавили, что неоднократно просили коллег из Беларуси подтверждать страну происхождения продукции, которая отправляется на реэкспорт в Россию.

Однако, как жалуются в "Россельхознадзоре", несмотря на это, из Беларусии продолжает поступать продукция с недостоверными сведениями в сертификатах. Поэтому запрет начнет действовать с 22 марта.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному Надзору РФ заявила о рассмотрении вопроса по переходу к прямому импорту в Россию растительной продукции из третьих стран в обход Беларуси и других государств Евразэс. В СМИ такой шаг России уже назвали "торговой войной".

В то же время разговоры о сближении России и Беларуси не утихают. Обе страны активно прорабатывают возможности создания "Союзного государства", хотя белорусский лидер Александр Лукашенко регулярно выражает опасения относительно чрезмерной навязчивости России.

Что происходит между Россией и Беларусью?

Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.



Хотя Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении отмечает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть равнозначными в правах.