00:13
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Россия начала торговую войну с Беларусью: первыми пострадают яблоки

      137 Читати новину українською
      Россия начала торговую войну с Беларусью
      Россия начала торговую войну с Беларусью / Фото из открытых источников

      В России не боятся ввоза на свою территорию транзитом через Беларусь "санкционной" продукции под видом той, что изготовлена в Турции.

      Поэтому Россельхознадзор запретил ввозить из Беларуси яблоки, которые поступают "под видом турецких", сообщают российские СМИ.

      Читайте также: Ведет себя, как заместитель царя на оккупированной территории, – в Беларуси возмутились поведении посла РФ

      Там добавили, что неоднократно просили коллег из Беларуси подтверждать страну происхождения продукции, которая отправляется на реэкспорт в Россию.

      Однако, как жалуются в "Россельхознадзоре", несмотря на это, из Беларусии продолжает поступать продукция с недостоверными сведениями в сертификатах. Поэтому запрет начнет действовать с 22 марта.

      Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному Надзору РФ заявила о рассмотрении вопроса по переходу к прямому импорту в Россию растительной продукции из третьих стран в обход Беларуси и других государств Евразэс. В СМИ такой шаг России уже назвали "торговой войной".

      В то же время разговоры о сближении России и Беларуси не утихают. Обе страны активно прорабатывают возможности создания "Союзного государства", хотя белорусский лидер Александр Лукашенко регулярно выражает опасения относительно чрезмерной навязчивости России.

      Что происходит между Россией и Беларусью?
      Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши". Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Там заявляют, что этот шаг является необходимым условием для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства. Со своей стороны, президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Хотя Александр Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Чуть ли не в каждом своем заявлении отмечает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть равнозначными в правах.

      blog_ava
      От Шевченко до Издрыка: сможешь ли ты продолжить стихотворение
      21 марта
      535
      Теги: Новости политики Новости России Экспорт Новости Беларуси
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      сегодня , 00:03 Как украинские судьи ставят под сомнение компетенцию международных судов
      Ірина Шиба 6
      Главные новости 21 марта: бюллетени длиной в полэкватора и скандал вокруг заявления Луценко
      21 марта , 22:36 Главные новости 21 марта: бюллетени длиной в полэкватора и скандал вокруг заявления Луценко
      164
      Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      21 марта , 22:00 Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 399
      Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      21 марта , 20:02 Дешевый газ для украинцев: возможен ли и при каких условиях
      Яніна Ткачук 383
      Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      21 марта , 19:01 Что о кандидатах в президенты может рассказать их одежда
      422
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Инфографика: мировая карта голода
       31 мая 2015 , 13:57
      Ведет себя, как заместитель царя, – в Беларуси возмущены поведением посла РФ
       17 марта , 11:51
      Британцы не хотят выходить из ЕС: петицию против Brexit подписали уже полтора миллиона человек
       сегодня , 00:18
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук