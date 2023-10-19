Изобретательность СБУ не позволяет России защитить Крымский мост, – разведка Британии
Источник:Минобороны Британии
Недавно россияне начали строить новую барьерную защиту вокруг Крымского моста, надеясь таким образом защитить его от морских дронов. Впрочем, в британской разведке уверяют, что усилия оккупантов напрасны.
Две успешные атаки СБУ на Крымский мост в октябре 2022 года и в июле 2023 года продемонстрировали, что Россия не способна защитить этот логистический объект. Поэтому он и дальше будет находиться под угрозой из-за изобретательности украинской спецслужбы и военных.
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оккупанты не способны уберечь мост
В новом разведывательном обзоре Минобороны Британии подвело итоги о скверном будущем "незаконной застройки".
Хотя Крымский мост и полностью функционирует, его использование остается ограниченным из-за мер, введенных после первой украинской атаки в октябре 2022 года, поскольку грузовики и топливо продолжают перевозить паромами. Кроме того, защита моста требует от России постоянной концентрации больших сил, которые могли бы быть развернуты в других местах.
– отмечает разведка.
Оккупанты дрожат за свои корабли и Керченский мост
Недавно появились спутниковые снимки заграждений, которые оккупанты строят вокруг Керченского моста. Также забор они возвели и у входа в Севастопольской бухты. Все для того чтобы защитить и мост, и суда от "Морских малышей", которые уже повредили не один "кораблик".
7 октября Украина праздновала годовщину первого "хлопка" на Крымском посту. Тогда для проведения этой операции использовали грузовик со взрывчаткой. Во второй раз мост задымился в июле 2023 года. Тогда его атаковали уникальные надводные дроны, разработка СБУ.
"Морские малыши" прославились атаками на ряд российских судов.
- 4 августа российский десантный корабль "Оленогорский горняк" атаковал надводный дрон. В ВМС считают, что это судно больше не вернется в Северный флот России.
- В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива "малыши" штурмовали очередное российское судно – танкер SIG.
- 15 сентября украинский надводный дрон "споймал" возле Севастопольской бухты российский ракетный корабль "Самум".
- Последний раз "Морские малыши" отработали по буксиру "Николай Муру и патрульному кораблю "Павел Державин".