Так, в Новоалексеевке, что возле Геническа, российские военные ворвались в дом, чтобы якобы "обыскать". Они задержали многодетную мать Венеру Еременко.
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Женщину увезли в неизвестном направлении. Шесть детей оставили дома самих. Четверо из них – несовершеннолетние.
Детям российские оккупанты сказали, что мама вернется через час. Однако со вчерашнего дня, 6 апреля, о ней больше ничего не было слышно. Женщину до сих пор где-то удерживают захватчики.
Кого оккупанты взяли в плен
Ранее было известно о похищении городских и поселковых председателей, депутатов. В плену оккупантов находятся:
- Голопристанский городской голова Александр Бабич;
- Таврический городской голова Николай Ризак;
- секретарь Новокаховского городского совета Дмитрий Васильев;
- староста Старой Збурьевки Виктор Маруняк;
- председатель Миловской территориальной общины Олег Яхниенко;
- староста села Осокоровка Сергей Кунец;
- депутат Днепровского райсовета Дмитрий Афанасьев;
- депутат облсовета Валерий Салтыков.
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