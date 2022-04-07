Так, у Новоолексіївці, що біля Генічеська, російські військові вдерлися у будинок, щоб нібито "обшукати". Вони затримали багатодітну матір Венеру Єременко.

Увага "Починають розбігатися": яка головна мотивація у російських солдатів у війні проти України

Жінку відвезли у невідомому напрямку. Шестеро дітей залишили вдома самих. Четверо із них – неповнолітні.

Дітям російські окупанти сказали, що мама повернеться за годину. Однак відучора, 6 квітня, про неї більше нічого не було чутно. Жінку досі десь утримують загарбники.

Кого окупанти взяли у полон

Раніше було відомо про викрадення міських та селищних голів, депутатів. У полоні окупантів наразі перебувають:

Голопристанський міський голова Олександр Бабич;

Таврійський міський голова Микола Різак;

секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв;

староста Старої Збур'ївки Віктор Маруняк;

голова Милівської територіальної громади Олег Яхнієнко;

староста села Осокорівка Сергій Кунець;

депутат Дніпровської райради Дмитро Афанасьєв.

депутат облради Валерій Салтиков.

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