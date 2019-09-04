Рост экономики на 40% – это много, но реально: эксперт по реформам об обещаниях Гончарука

О реформах, новом составе Кабмина, изменениях коммунальных тарифов и обещаниях президента и премьер-министра – в прямом эфире 24 канала рассказал бывший вице-премьер-министр Словакии и глава стратегической группы советников по поддержке реформ Украины Иван Миклош.

О важности реформы децентрализации

– Надо изменить закон, чтобы была настоящая децентрализация, а значит усиление полномочий избранных руководителей.

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– Это очень важно, в частности на уровне назначающейся центральной и городской администрации. В Словакии так не было, потому что там была настоящая децентрализация. Там все местные полномочия и региональные выполняли люди, которых выбрали.



Интервью с главой стратегической группы советников по поддержке реформ Украины Иваном Миклошем

О новом премьер-министре и составе Кабмина

– Я знаю Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, я считаю его хорошим премьером. То же самое могу сказать относительно вашего правительства. К слову, в Украине самое молодое правительство по среднему возрасту его членов во всей Европе. И это хорошо. Если сравнить международный опыт, то могу сказать, что реформы проводили именно молодые люди.

– Также я поддерживаю сокращение количества Комитетов. Раньше было 26 парламентариев вместе с премьер-министром – а это очень много. Что касается объединения нескольких министерств в одно, то здесь будет дискуссия. Например, агросектор конкретно для Украины является важной отраслью. Но я добавлю, что в некоторых зарубежных странах происходит тоже сокращение правительства. Словом, Франция имеет большую площадь, чем Украина, но там также объединили несколько министерств.



Состав нового Кабмина / Инфографика 24 канала

О планах новой главы Министерства здравоохранения

Новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на пресс-конференции обозначила приоритетные задачи ведомства.

Чем будет заниматься Минздрав:



1. Разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки.

2. Будет работать над обеспечением вакцин для взрослых.

3. Создавать возможность доступа украинцев к врачу первоочередного звена.

4. Сосредоточит внимание на зарплате врачей.

Не менее важными для Минздрава являются: рост продолжительности жизни и рождаемости, здоровое детство и работа с инклюзивностью.



Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задачи Минздрава

– Я не считаю, что министр здравоохранения должен иметь медицинское образование, так как это чисто политическая позиция, а не техническая. Самое важное – продолжить реформы. Потому что в этой области уже сделали много изменений, но еще не все.

Реформы Ульяны Супрун являются очень удачными, все эксперты считают их одними из самых успешных. Я считаю, что хорошим шагом будет в будущем приобщить ее к процессу реформирования. Например, сделать Супрун советницей, ведь она имеет огромный опыт в этом.

О снижении тарифов и росте экономики

– Что касается снижения тарифов, то наихудшим способом это сделать – вернуться к административному урегулированию, когда цены были ниже рыночных. Впоследствии это привело к коррупции, зависимости от России и тому подобному.

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– Президент Зеленский сказал, что хочет снизить цены путем повышения доходов. Это может быть первым способом. Также премьер заявил, что хочет, чтобы экономика выросла на 40% за пять лет – это много, но реально. Но сделать это можно будет только тогда, когда сделают все реформы.