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      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Рост экономики на 40% – это много, но реально: эксперт по реформам об обещаниях Гончарука

      Актуальное интервью 109 Читати новину українською

      О реформах, новом составе Кабмина, изменениях коммунальных тарифов и обещаниях президента и премьер-министра – в прямом эфире 24 канала рассказал бывший вице-премьер-министр Словакии и глава стратегической группы советников по поддержке реформ Украины Иван Миклош.

      О важности реформы децентрализации

      – Надо изменить закон, чтобы была настоящая децентрализация, а значит усиление полномочий избранных руководителей.

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      – Это очень важно, в частности на уровне назначающейся центральной и городской администрации. В Словакии так не было, потому что там была настоящая децентрализация. Там все местные полномочия и региональные выполняли люди, которых выбрали.


      Интервью с главой стратегической группы советников по поддержке реформ Украины Иваном Миклошем

      О новом премьер-министре и составе Кабмина

      – Я знаю Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, я считаю его хорошим премьером. То же самое могу сказать относительно вашего правительства. К слову, в Украине самое молодое правительство по среднему возрасту его членов во всей Европе. И это хорошо. Если сравнить международный опыт, то могу сказать, что реформы проводили именно молодые люди.

      – Также я поддерживаю сокращение количества Комитетов. Раньше было 26 парламентариев вместе с премьер-министром – а это очень много. Что касается объединения нескольких министерств в одно, то здесь будет дискуссия. Например, агросектор конкретно для Украины является важной отраслью. Но я добавлю, что в некоторых зарубежных странах происходит тоже сокращение правительства. Словом, Франция имеет большую площадь, чем Украина, но там также объединили несколько министерств.


      Состав нового Кабмина / Инфографика 24 канала

      О планах новой главы Министерства здравоохранения

      Новая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на пресс-конференции обозначила приоритетные задачи ведомства.

      Чем будет заниматься Минздрав:

      1. Разработкой порядка реагирования на инфекционные вспышки.
      2. Будет работать над обеспечением вакцин для взрослых.
      3. Создавать возможность доступа украинцев к врачу первоочередного звена.
      4. Сосредоточит внимание на зарплате врачей.

      Не менее важными для Минздрава являются: рост продолжительности жизни и рождаемости, здоровое детство и работа с инклюзивностью.


      Зоряна Скалецкая назвала первоочередные задачи Минздрава

      – Я не считаю, что министр здравоохранения должен иметь медицинское образование, так как это чисто политическая позиция, а не техническая. Самое важное – продолжить реформы. Потому что в этой области уже сделали много изменений, но еще не все.

      Реформы Ульяны Супрун являются очень удачными, все эксперты считают их одними из самых успешных. Я считаю, что хорошим шагом будет в будущем приобщить ее к процессу реформирования. Например, сделать Супрун советницей, ведь она имеет огромный опыт в этом.

      О снижении тарифов и росте экономики

      – Что касается снижения тарифов, то наихудшим способом это сделать – вернуться к административному урегулированию, когда цены были ниже рыночных. Впоследствии это привело к коррупции, зависимости от России и тому подобному.

      Читайте также: Поведение Зеленского было беспрецедентным, – политолог о первом заседании Рады

      – Президент Зеленский сказал, что хочет снизить цены путем повышения доходов. Это может быть первым способом. Также премьер заявил, что хочет, чтобы экономика выросла на 40% за пять лет – это много, но реально. Но сделать это можно будет только тогда, когда сделают все реформы.

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      Теги: Новости Украины Цены Зоряна Скалецкая Реформы Децентрализация
      Источник: 24 канал
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