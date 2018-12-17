Розчинились в повітрі: куди поділись гроші, витрачені на повітряний експрес "Київ – Бориспіль"

Нещодавно сталася справді позитивна подія. "Укрзалізниця" запустила від Київського центрального вокзалу потяг до аеропорту "Бориспіль". Цей потяг ще називають "повітряний експрес", оскільки він розрахований на те, щоб швидко і недорого дістатися з центру столиці до летовища в Борисполі.

Треба віддати належне владі. Менш ніж за рік посадовці змогли зробити те, на що не спромігся режим Януковича за чотири роки.

Читайте также: Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто

Нагадаю, запуск експресу до Борисполя планувався ще за попереднього президента. Тоді, повітряний експрес було оголошено одним із національних проектів, а відповідав за його втілення в життя – скандально відомий Владислав Каськів, який очолював Державне агентство з Національних проектів.

Керівництво Каськівим Держнацпроекту закінчилося відомо як: мільярди гривень виділені на фінансування діяльності відомства зникли безслідно разом з самим Каськівим. Останній, щоправда за якийсь час вигулькнув аж в Панамі. І був екстрадований місцевими правоохоронцями до України.

Втім, на батьківщині на нього чекала зовсім не тюремна роба, а продовження щасливого і безбідного життя. Оскільки, Печерський райсуд Києва рівно рік тому випустив Каськіва на волю під заставу в смішні 160 тисяч гривень. І це при тому, що він підозрюється в розкраданні мільярдів гривень.

Примітна деталь, минула влада оцінювала будівництво повітряного експресу у 370 мільйонів доларів, і з цією метою навіть домовилась про кредит від уряду Китаю. 50 мільйонів доларів цього кредиту відомство Каськіва в часи Януковича навіть встигло отримати, і за словами вже нинішніх чиновників, ці гроші зникли в невідомому напрямку, при цьому абсолютно нічого не було зроблено.



Владислав Каськів

Тому сьогоднішньому уряду довелося проект починати повністю з нуля, і вони таки запустили експрес, витративши при цьому грошей вдесятеро менше, ніж планував свого часу засвоїти Каськів. На будівництво експресу було витрачено лише 30 мільйонів доларів проти 370 мільйонів, як планувала влада Януковича. Здавалося, б, ось вона, перемога! І ось президент Порошенко та прем’єр Гройсман стали першими пасажирами аероекспресу, урочисто запустивши новий транспорт.

Ну, але це була б не сьогоднішня Україна, якби в цій історії не було б якоїсь зради. І річ не тільки в тому, що повітряний експрес зламався буквально на наступний день. Соціальними мережами стрімко поширилося відео, як через поламку ескпреса двоє пасажирів вистрибують серед засніженого поля і біжать в бік аеропорту, аби не спізнитись на літак. Зрештою, експрес полагодили, але він знову зламався, і тепер його часто буксує до летовища і назад звичайний тепловоз.

Ці регулярні поломки пояснюються тим, що для перевезення пасажирів експресом взяли не новий потяг, а добряче вживаний польський локомотив "Песа", який їздив іншими українськими залізницями понад десять років. Його перефарбували, трохи освіжили і випустили на колію повітряного експресу, ну ось він і почав ламатися.

Читайте также: Воєнний стан і вибори-2019 в Україні: що задумав Порошенко

Звісно, можна було б замовити нові локомотиви і почекати півроку допоки вони приїдуть, але ж тоді вже і вибори пройдуть. А президенту так треба було показово покататися на експресі ще до першого туру виборів. Втім, і технічні негаразди – це лише півбіди. Адже, так само раніше регулярно ламалися потяги "Хюндай" Інтерсіті. Минуло якихось пару років, і нарешті вони почали їздити майже без збоїв.

Інша проблема – на проекті повітряного експресу, як це часто у нас буває, чиновники не втратили можливість організувати корупційну оборудку і розпиляти гроші.

Зокрема, як дізналося видання "Дзеркало Тижня", для повітряного експресу за кошти "Укрзалізниці" закупили розробку системи електронного бронювання квитків. На це витратили 21 мільйон гривень, при чому, навіщо це було зроблено – абсолютно не зрозуміло. Адже на сайті "Укрзалізниці" вже кілька років існує цей сервіс електронного бронювання квитків, туди треба було лише додати ще один напрямок – на Бориспіль, і все. Як це власне і робить "Укрзалізниця" вже давно, коли відкриваються запускаються нові сполучення.

Втім, всі питання зникають, варто лише роздивитись кому "Укрзалізниця" заплатила за сервіс бронювання квитків для аероекспресу 21 мільйон. Це невідома фірма "Віртуальні Технології та системи", яка отримала це замовлення без всякого тендеру. "Віртуальні технології" і справді виявилися віртуальними, оскільки мало того, досі не відомо, що ж вони продали "Укрзалізинці", адже обіцяний сервіс купівлі квитків так на сьогодні і не працює.



Поїзд Київ – Бориспіль

З іншого боку, "Віртуальні технології" і працюють віртуально, адже офісу фірми також не вдалося знайти, оскільки вона зареєстрована в квартирі, в одній з київських багатоповерхівок, в якій прописані ще приблизно сотня інших фірм. Втім, відшукати хто стоїть за "Віртуальними технологіями" особисто мені виявилося не складно. На оскарженні процедури цієї закупівлі в Антимонопольному комітеті в якості представника фірми виступав такий собі Євген Серебряний.

До недавнього часу він працював начальником управління інформаційної безпеки "Укрзалізниці" і мав доступ до системи електронного бронювання квитків. Отож, вчорашній чиновник, який мав доступ до квиткової системи залізниці, тепер за мільйони продає цю ж систему державі назад.

Найцікавіше, що три роки тому, коли пан Серебряний працював в "Укрзалізниці", він був членом комісії з профілактики та боротьби із корупцією в цьому державному підприємстві. Переміг очевидно, всю корупцію пан Серебряний, і щоб вона зовсім не зникла, став учасником ось такої історії із засвоєння бюджетних мільйонів.

Читайте также: Кримінальний Херсон: як бандити та сепаратисти шокували народних депутатів

То ж, підсумовуючи історію з повітряним експресом, доходиш висновку, що якою б не була справжньою перемога, за цієї влади в ній неодмінно ховається якась зрада. Втім, будемо робити так, щоб цієї зради було якомога менше.