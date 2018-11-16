Ручные отряды местной власти: зачем Труханову, Кернесу и Филатову своя муниципальная стража

Муниципальные стражи в Украине создаются с вполне благородной целью – они возникают на местных уровнях, отвечают за благоустройство и помогают полиции охранять общественный порядок. Они имеют доступ к спецсредствам. В основном, "стражи" формируются из военных и во многих городах действительно работают для безопасности граждан. Но случаются и исключения, которые уже приобретают системный характер.

Такие структуры подчиняются только местным властям, и поэтому могут быть использованы для собственных целей отдельными руководителями городов и районов. Например, уже на следующих выборах. Более того, совместный с юристами анализ "Схем" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) обнаружил, что муниципальные стражи сами себе прописывают несвойственные им функции правоохранителей.

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В поиске муниципальных охранников съемочная группа "Схем" отправилась на главный Киевский вокзал. Здесь сотрудники "Муниципальной охраны Киева" – мужчины в тактической одежде с восьмиугольной звездой на шевронах – вместе с полицейскими проводят рейд: ловят карманников.



Муниципальная охрана Киева, Киевский железнодорожный вокзал

​"Большинство краж происходит именно в переходах, которые ведут к поездам. Когда прибывает или отбывает поезд, идет большое количество людей, они большим количеством подходят к людям сзади, похищают вещи, кошельки", – объясняет один из сотрудников "Охраны" Алексей Дюденко.

Муниципальная охрана Киева, Киевский железнодорожный вокзал

Сотрудники коммунального предприятия "Муниципальная охрана" Киевского горсовета являются одновременно членами общественного формирования "Муниципальная стража".

Мы, как Муниципальная стража общественного формирования, вместе с сотрудниками полиции охраняем общественный порядок... Если обратиться к патрулю, в который входит один полицейский и три муниципальных стража, мы вместе с ним фиксируем правонарушение, задерживаем и доставляем в отделение полиции,

– рассказал уже другой сотрудник Михаил Парфенов.

Заместитель директора "Муниципальной охраны" и член "Муниципальной стражи" Антон Колумбет рассказывает, что форма коммунального предприятия и у общественного формирования фактически та же самая. Затем показывает средства индивидуальной защиты: в частности, резиновые палки и пояса, в которые закладываются газовые баллончики.



Заместитель директора "Муниципальной охраны" и член "Муниципальной стражи" Антон Колумбет

"Палки мы ни разу не брали с собой", – рассказывает Антон Колумбет. "А это – портативный сканер. С этим мы работаем, например, во время футбольных матчей. Когда он ощущает какой-то металл, он начинает неистово вибрировать".

Впрочем, Колумбет подчеркивает: "Все это – имущество коммунального предприятия (КП), которое применяется, когда работает коммунальное предприятие, не "Муниципальная стража". Когда надо охранять объект, а не охранять общественный порядок".

Чтобы подчеркнуть эту разницу, Колумбет демонстрирует два свидетельства – отдельно от КП и отдельно – общественного формирования. А потом достает еще одно: "На самом деле, у меня их три. Это – удостоверение "Участник боевых действий" – и широко улыбается.



Удостоверение "Участника боевых действий"

​Как одновременно можно быть членом коммунального предприятия и общественного формирования? Является ли законным переплетение функций охраны коммунальной собственности и общественного порядка?

Муниципальная стража существует не только в Киеве, они уже в течение длительного времени функционируют в десятках городов Украины – некоторым структурам уже больше десяти лет. Последняя активная волна создания таких караулов состоялась весной 2017 года, когда в их ряды активно привлекали бойцов АТО. Называются эти формирования по-разному – стража, охрана, гвардия, раньше даже была "муниципальная полиция" (но с 2017 года никто, кроме, собственно полиции, не может так называться) – и существуют в различных формах: как коммунальные предприятия, так и общественные формирования. В первом случае такие предприятия подчиняются исключительно местной власти, а во втором – лишь себе, время от времени взаимодействуя с полицией.

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Сначала такие "стражи" создавали в крупных городах – объясняет волонтер и экс-член аттестационной комиссии МВД Роман Синицын: "Сейчас их, я думаю, больше сотни, потому что все увидели, что это эффективный, действенный инструмент в руках местных элит. Я прекрасно знаю, что в некоторых городах им закупается легально оружие. Наиболее печально, что все это делается за средства налогоплательщиков – это же не какой-то дядя приносит деньги, это наши с вами деньги".



Волонтер и экс-член аттестационной комиссии МВД Роман Синицын

​Заместитель директора КП "Муниципальная охрана" Антон Колумбет соглашается: такая практика существует: "Я слышал об использовании в коммерческих, в политических интересах. Но это – инструмент. Как абсолютно все в мире – это инструмент. Инструмент не виноват в том, что его неправильно используют. Виноват тот, кто этот инструмент так использовал".

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Учитывая, что впереди выборы, "Схемы" решили исследовать это явление в Украине и отправились в Днепр, Харьков и Одессу. Каждый город можно выделить по-своему: количеством конфликтов, закупленных спецсредств или даже денег, которые на стражу решил потратить город. На примере этих регионов мы обнаружили, что деятельность муниципальных страж в Украине кое-где противоречит закону. Часто "стражи" перебирают на себя несвойственные им правоохранительные функции.

Как "стражи" становятся ручными отрядами местной власти в ее личных или политических целях – смотрите в программе.