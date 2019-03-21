Руководство УЗ не может решить, на что потратить деньги от повышения тарифа

Железнодорожный монополист "Укрзализныця" настаивает на увеличении тарифа на грузоперевозки в 2019 году на 14,2%. В то же время руководители предприятия и сами не знают, куда пойдут полученные в результате повышения средства.

Так, гендиректор компании Евгений Кравцов публично заявляет – деньги от индексации отправят на покрытие убыточных пассажирских перевозок, а также на инвестиции.

"Индексировать тарифы на грузовые перевозки на индекс цен производителей промышленной продукции – это распространенная практика. Мы хотим, чтобы все понимали тенденцию разрыва между тарифами и ростом цен на продукцию, одновременно выполняем и будем выполнять свои обязательства по инвестициям за счет индексации", – отметил Кравцов.

При этом финансовый директор УЗ Андрей Рязанцев комментирует ситуацию в ином ключе. Он подчеркнул, что полученные благодаря индексации деньги уйдут на повышение зарплат сотрудникам. Мол, единственный шанс увеличить зарплаты – поднять тариф на грузоперевозки и взять на себя это бремя крупным компаниям.

“Источником для этого повышения и дальнейшего финансирования его выплаты должны стать индексация железнодорожного тарифа на грузовые перевозки в размере 14,2%, сближение классов грузов и унификация тарифа на пустой пробег вагона”, – пишет в Facebook Рязанцев. Правда, кому именно увеличат зарплаты – так и неясно.