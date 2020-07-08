Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал запуск 16 новых направлений между Украиной и Италией. Первые рейсы планируется осуществлять осенью 2020 года, другую часть – летом 2021.

Начиная с конца октября 2020 года, Ryanair планирует пополнить свое расписание новыми рейсами, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Какие направления откроют осенью 2020 года

из Харькова в Милан (Бергамо) – дважды в неделю;

(Бергамо) – дважды в неделю; из Киева в Милан (Бергамо) – четыре раза в неделю, в Катанию – два раза, Болонью – три раза и Рим (Фьюмичино) – пять раз;

(Бергамо) – четыре раза в неделю, в – два раза, – три раза и (Фьюмичино) – пять раз; из Львова в Милан (Бергамо), Рим (Фьюмичино) и Болонью – дважды в неделю

(Бергамо), (Фьюмичино) и – дважды в неделю из Одессы в Милан (Бергамо), Рим (Фьюмичино) и Болонью – два раза в неделю.

Планы запуска рейсов на лето 2021

Авиакомпания анонсировала пять новых маршрутов – из Львова в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию (Тревизо) – дважды в неделю.

– из Львова в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию (Тревизо) – дважды в неделю. Кроме того, планируется, увеличить частоту рейсов из Львова в Милан (Бергамо) и Рим (Фьюмичино) – до четырех раз.

Направления уже появились на сайте лоукостера. Однако билеты пока купить нельзя.

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