Ryanair запускает 16 новых маршрутов из Украины в Италию: направления и даты
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал запуск 16 новых направлений между Украиной и Италией. Первые рейсы планируется осуществлять осенью 2020 года, другую часть – летом 2021.
Начиная с конца октября 2020 года, Ryanair планирует пополнить свое расписание новыми рейсами, сообщает пресс-служба авиакомпании.
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Какие направления откроют осенью 2020 года
- из Харькова в Милан (Бергамо) – дважды в неделю;
- из Киева в Милан (Бергамо) – четыре раза в неделю, в Катанию – два раза, Болонью – три раза и Рим (Фьюмичино) – пять раз;
- из Львова в Милан (Бергамо), Рим (Фьюмичино) и Болонью – дважды в неделю
- из Одессы в Милан (Бергамо), Рим (Фьюмичино) и Болонью – два раза в неделю.
Планы запуска рейсов на лето 2021
- Авиакомпания анонсировала пять новых маршрутов – из Львова в Бари, Неаполь, Палермо, Турин и Венецию (Тревизо) – дважды в неделю.
- Кроме того, планируется, увеличить частоту рейсов из Львова в Милан (Бергамо) и Рим (Фьюмичино) – до четырех раз.
Направления уже появились на сайте лоукостера. Однако билеты пока купить нельзя.
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