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Ryanair будет летать из Украины уже с понедельника: направление, расписание и цены

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Ryanair совершит первый рейс из Украины 3 сентября
Ryanair совершит первый рейс из Украины 3 сентября / Getty images

В понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершит первый рейс из Украины.

На лоукостере, который наконец зашел на украинский рынок, можно будет добраться из Киева в Берлин, начиная с 3 сентября.

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С сентября 2018 года из аэропорта "Борисполь" состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд,
– сообщили в пресс-службе аэропорта.

По этому маршруту Ryanair будет осуществлять четыре рейса в неделю: понедельник, среда, пятница и воскресенье.

Правда, билеты на первые рейсы лоукостера довольно недешевые.

Так, билет на 3 сентября из Киева в Берлин обойдется в почти 142 евро, 5 сентября – можно добраться за 120 евро, а в пятницу 7 сентября – почти 200 евро.

Ryanair Київ Берлін розклад ціни
Ryanair полетит из Украины 3 сентября

Кроме Киева, лоукостер уже с октября начнет летать из Львова.

Из Киева лоукостер будет летать в 12 городов шести стран Европы:

Киев – Барселона

Киев – Братислава

Киев – Гданск

Киев – Краков

Киев – Лондон (Станстед)

Киев – Вильнюс

Киев – Вроцлав

Киев – Познань

Киев – Стокгольм (Скавста)

Киев – Варшава (Модлин)

Киев – Берлин (Шенефельд)

Киев – Бидгощ

Из Львова известно о 5 направлениях:

Львов – Дюссельдорф (Веце)

Львов – Краков

Львов – Лондон (Станстед)

Львов – Мемминген

Львов – Варшава (Модлин)

Накануне Ryanair объявил об изменении правил перевозок ручной клади.

 

Теги: Новости Украины Новости Борисполя Новости Киева авиация Ryanair
Источник: 24 Канал
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