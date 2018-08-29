Ryanair будет летать из Украины уже с понедельника: направление, расписание и цены
В понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершит первый рейс из Украины.
На лоукостере, который наконец зашел на украинский рынок, можно будет добраться из Киева в Берлин, начиная с 3 сентября.
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С сентября 2018 года из аэропорта "Борисполь" состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд,
– сообщили в пресс-службе аэропорта.
По этому маршруту Ryanair будет осуществлять четыре рейса в неделю: понедельник, среда, пятница и воскресенье.
Правда, билеты на первые рейсы лоукостера довольно недешевые.
Так, билет на 3 сентября из Киева в Берлин обойдется в почти 142 евро, 5 сентября – можно добраться за 120 евро, а в пятницу 7 сентября – почти 200 евро.
Ryanair полетит из Украины 3 сентября
Кроме Киева, лоукостер уже с октября начнет летать из Львова.
Из Киева лоукостер будет летать в 12 городов шести стран Европы:
Киев – Барселона
Киев – Братислава
Киев – Гданск
Киев – Краков
Киев – Лондон (Станстед)
Киев – Вильнюс
Киев – Вроцлав
Киев – Познань
Киев – Стокгольм (Скавста)
Киев – Варшава (Модлин)
Киев – Берлин (Шенефельд)
Киев – Бидгощ
Из Львова известно о 5 направлениях:
Львов – Дюссельдорф (Веце)
Львов – Краков
Львов – Лондон (Станстед)
Львов – Мемминген
Львов – Варшава (Модлин)
Накануне Ryanair объявил об изменении правил перевозок ручной клади.