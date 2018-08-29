Ryanair будет летать из Украины уже с понедельника: направление, расписание и цены

В понедельник, 3 сентября, ирландский лоукостер Ryanair совершит первый рейс из Украины.

На лоукостере, который наконец зашел на украинский рынок, можно будет добраться из Киева в Берлин, начиная с 3 сентября.

Смотрите также: Лоукостеры в Украине: куда летают и как зарабатывают на невнимательных пассажирах

С сентября 2018 года из аэропорта "Борисполь" состоится запуск первого рейса авиакомпании Ryanair Киев-Борисполь – Берлин-Шенефельд,

– сообщили в пресс-службе аэропорта.

По этому маршруту Ryanair будет осуществлять четыре рейса в неделю: понедельник, среда, пятница и воскресенье.



Правда, билеты на первые рейсы лоукостера довольно недешевые.



Так, билет на 3 сентября из Киева в Берлин обойдется в почти 142 евро, 5 сентября – можно добраться за 120 евро, а в пятницу 7 сентября – почти 200 евро.



Ryanair полетит из Украины 3 сентября



Кроме Киева, лоукостер уже с октября начнет летать из Львова.



Из Киева лоукостер будет летать в 12 городов шести стран Европы:

Киев – Барселона

Киев – Братислава

Киев – Гданск

Киев – Краков

Киев – Лондон (Станстед)

Киев – Вильнюс

Киев – Вроцлав

Киев – Познань

Киев – Стокгольм (Скавста)

Киев – Варшава (Модлин)

Киев – Берлин (Шенефельд)

Киев – Бидгощ

Из Львова известно о 5 направлениях:

Львов – Дюссельдорф (Веце)

Львов – Краков

Львов – Лондон (Станстед)

Львов – Мемминген

Львов – Варшава (Модлин)

Накануне Ryanair объявил об изменении правил перевозок ручной клади.