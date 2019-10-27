Ryanair открыл рейс из Харькова в Вильнюс

В аэропорту "Харьков" 27 октября стартовали прямые рейсы в столицу Литвы Вильнюс от авиакомпании Ryanair.

Рейсы будут осуществляться регулярно два раза в неделю – в среду и воскресенье. Время полета – 1 час 45 минут.

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Отметим, что авиакомпания Ryanair зашла на украинский рынок в 2018 году. Авиаперевозчик осуществляет рейсы из таких украинских городов: Киева (аэропорт "Борисполь"), Львова, Харькова и Одессы, а с 25 декабря 2019 года и из Херсона.

Фото с торжественного открытия рейса Харьков – Вильнюс:

Что известно об Ryanair?

Авиакомпания Ryanair является крупнейшим лоукостером в Европе. Обладая парком из 275 самолетов Boeing 737-800 Next Generation, Ryanair перевезла в 2011 году более 76 миллионов пассажиров. Авиакомпания выполняет более 1400 рейсов в день из 44 своих баз.



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