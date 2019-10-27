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      Ryanair открыл рейс из Харькова в Вильнюс

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      Ryanair открыл рейс из Харькова в Вильнюс
      Ryanair открыл рейс из Харькова в Вильнюс / facebook.com/hrk.aero

      В аэропорту "Харьков" 27 октября стартовали прямые рейсы в столицу Литвы Вильнюс от авиакомпании Ryanair.

      Рейсы будут осуществляться регулярно два раза в неделю – в среду и воскресенье. Время полета – 1 час 45 минут.

      Интересно! Ryanair запустил массовую распродажу на Хэллоуин: билеты из Украины по 10 евро

      Отметим, что авиакомпания Ryanair зашла на украинский рынок в 2018 году. Авиаперевозчик осуществляет рейсы из таких украинских городов: Киева (аэропорт "Борисполь"), Львова, Харькова и Одессы, а с 25 декабря 2019 года и из Херсона.

      Фото с торжественного открытия рейса Харьков – Вильнюс:

      Что известно об Ryanair?
      Авиакомпания Ryanair является крупнейшим лоукостером в Европе. Обладая парком из 275 самолетов Boeing 737-800 Next Generation, Ryanair перевезла в 2011 году более 76 миллионов пассажиров. Авиакомпания выполняет более 1400 рейсов в день из 44 своих баз.

      Купить дешевые билеты на рейсы Ryanair из Украины – можно здесь.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Харькова авиация Литва Ryanair
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