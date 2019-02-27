С оккупированного Донбасса в столицу эвакуировали 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии: видео
На Донбассе двенадцатилетняя Юля оказалась в коме из-за болезни. Поэтому из района проведения операции Объединенных сил самолетом в столицу девочку эвакуировали в тяжелом состоянии.
Такое решение принял генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщили в пресс-службе ООС.
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12-летняя Юля оказалась в коме в результате острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта.
В городе Лиман Донецкой области врачи определили, что единственным шансом на спасение ребенка является эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии.
В 14 часов, сегодня, 27 февраля, самолет Ан-26 авиации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приземлился на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил, и уже через считанные минуты поднялся в воздух с маленькой Юлей,
– добавили в пресс-службе.
Поддержку оказал председатель Донецкой военно-гражданской государственной областной администрации Александр Куць и волонтер из Днепра Татьяна Губа.
Сейчас самолет благополучно приземлился на аэродроме Жуляны. Больного ребенка доставили в профильный институт. Началось сложное лечение, которое, учитывая опыт и профессионализм ведущих нейрохирургов страны, дает надежды на спасение ребенка.
Смотрите видео как ребенка эвакуировали из района проведения ООС:
Порятунок дитини з району проведення ООС
За рішенням генерал-лейтенанта Сергія Наєва з району проведення операції Об'єднаних сил літаком до столиці евакуйовано 12-річну дівчинку у важкому стані #ООС #операція_ОС У родині, що мешкає на Донеччині, сталася біда. Дванадцятирічна Юля внаслідок гострого порушення мозкового кровообігу та геморагічного інсульту, який воно спричинило, опинилася в комі. Єдиним шансом на порятунок дитини, за визнанням консиліуму лікарів обласної лікарні, що у місті Лиман Донецької області, була термінова евакуація до Києва для подальшого лікування в інституті нейрохірургії імені А. Ромоданова. Зважаючи на критичний стан дівчинки, Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв прийняв рішення на проведення аеромедичної евакуації хворої. Підтримку надав Голова Донецької військово-цивільної державної обласної адміністрації Олександр Куць, координація відбувалась за сприяння громадського діяча, волонтера з Дніпра Тетяни Губи. О 14 годині, сьогодні, 27 лютого, літак Ан-26 авіації Державної служби України з надзвичайних ситуацій приземлився на одному з аеродромів у районі проведення операції Об'єднаних сил, і вже за лічені хвилини піднявся у повітря з маленькою Юлею. На даний момент літак благополучно приземлився на аеродромі Жуляни. Хвору дитину доставлено до профільного інституту. Розпочалося складне лікування, яке, зважаючи на досвід та професіоналізм провідних нейрохірургів країни, дає надії на порятунок дитини. Разом переможемо! Слава Україні!Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 27 лютого 2019 р.