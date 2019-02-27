С оккупированного Донбасса в столицу эвакуировали 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии: видео

На Донбассе двенадцатилетняя Юля оказалась в коме из-за болезни. Поэтому из района проведения операции Объединенных сил самолетом в столицу девочку эвакуировали в тяжелом состоянии.

Такое решение принял генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщили в пресс-службе ООС.

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12-летняя Юля оказалась в коме в результате острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта.

В городе Лиман Донецкой области врачи определили, что единственным шансом на спасение ребенка является эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии.

В 14 часов, сегодня, 27 февраля, самолет Ан-26 авиации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям приземлился на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил, и уже через считанные минуты поднялся в воздух с маленькой Юлей,

– добавили в пресс-службе.

Поддержку оказал председатель Донецкой военно-гражданской государственной областной администрации Александр Куць и волонтер из Днепра Татьяна Губа.

Сейчас самолет благополучно приземлился на аэродроме Жуляны. Больного ребенка доставили в профильный институт. Началось сложное лечение, которое, учитывая опыт и профессионализм ведущих нейрохирургов страны, дает надежды на спасение ребенка.

Смотрите видео как ребенка эвакуировали из района проведения ООС: