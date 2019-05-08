С примерочными и зоной самообслуживания: "Новая почта" тестирует отделение нового формата

Популярная в Украине компания доставки "Новая почта" намерена ввести отделения нового формата.

Пока в планах компании запустить бета-версию отделения №285 в Киеве, которое по сравнению с другими отделениями получит ряд изменений, пишет AIN.UA.

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Что нового появится в отделении?

Зона самообслуживания – здесь клиенты смогут самостоятельно упаковать и оформить товар, подобрать правильную упаковку, создать экспресс-накладную в мобильном приложении, напечатать наклейку и оставить посылку в зоне drop-off;

Зона drop-off – это специальная зона, где клиенты могут оставить заранее упакованную и оформленную онлайн посылку, откуда сотрудник отделения ее заберет для отправки;

Зона экспресс-выдачи посылки – здесь можно будет оплачивать посылки онлайн и быстро забирать их в специальной зоне.

Клиентские зоны разделили для получателей и отправителей – такое улучшение должно ускорить процесс обслуживания для клиентов, которые не хотят упаковывать посылки самостоятельно и оплачивать их онлайн.



"Новая почта" тестирует отделения нового формата

В отделении нового формата появится примерочная с зеркалом, пуфиком и розетками, где клиенты смогут примерить приобретенную одежду или обувь и купленные гаджеты.



В отделениях нового формата будет примерочная и зона самообслуживания

Ранее в "Новой почте" анонсировали, что вместо неэкологического пенопласта, который не подлежит переработке, для упаковки будут использовать бумагу украинского производства.

Недвижимость 24 писала о том, как почтовая компания будет сотрудничать с мебельным гигантом IKEA после его выхода на украинский рынок.