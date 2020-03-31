С таким дизайном рынка земли никакого экономического эффекта не будет, – нардеп

Рынок земли глобально не влияет на позицию МВФ. Их интересует то, чтобы в Украине сходился баланс. Рынок земли это об экономическом росте. Более важный закон о банках, чтобы после того, как МВФ передаст деньги, они не были выплачены бывшим владельцам "Приватбанка", как компенсация.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Алексей Мушак.

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"С таким дизайном рынка земли никакого экономического эффекта не будет. Это я могу сказать, как человек, который предметно занимался этим вопросом 3,5 года. Оно не запускает дополнительные какие-то инвестиции", – заявил Мушак.

Для того, чтобы были инвестиции, надо запускать юридических лиц или предприятия. Условно говоря, гражданин Украины сам не обрабатывает, например, 100 гектар земли. Для этого нужен трактор, закупить семена. Это уже должно быть предприятие со счетами, через которые продается выращенное зерно,

– пояснил Алексей Мушак.

Он добавил, что если Украина хочет экономический рост, тогда надо запускать предприятия. Однако земельная реформа сейчас довольно таки сильно учитывает настроения, которые есть в обществе.

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Что предусматривает законопроект о рынке земли

С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранные граждане будут иметь право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

Начало действия закона откладывается, то есть заработает с 1 июля 2021 года.

Не будут продаваться земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности.

Расчет за покупку земли будет происходить только в безналичной форме.

Банки могут быть собственниками земельных участков в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.

Запрещено продавать землю даже при условии проведения референдума юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

Иностранцам запрещено покупать земельные участки в 50-километровой зоне от госграницы Украины, независимо от решения референдума.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.



Рейтинг поддержки открытия рынка земли среди украинцев / Инфографика 24 канала

