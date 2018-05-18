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Samsung представила новые "умные" телевизоры QLED 2018: характеристики и цена

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"Умные" телевизоры Samsung QLED 2018: характеристики и цена / 4pda.ru

Компания Samsung представила телевизоры из линейки QLED 2018. Устройства этой серии имеют более продуманный дизайн с "невидимыми" проводами, которые автоматически подстраиваются под текстуру стены и отражают полезную информацию даже в выключенном состоянии.

Об этом сообщает 4pda.ru.

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Основные характеристики Samsung QLED 2018

В новых телевизорах достигается 100% цветовой объем и широкий диапазон оттенков за счет использования технологии квантовых точек, в основе которой лежит преобразование света в цвет. В флагманских моделях реализована технология полной прямой подсветки, что позволяет достичь рекордного уровня контрастности и высокой яркости. В сочетании с усовершенствованным антибликовым покрытием экрана Ultra Black Elite технология обеспечивает глубокий черный цвет, независимо от условий внешнего освещения. Благодаря обновленному процессору Q Engine телевизоры QLED 2018 поддерживают обработку изображения в формате HDR10 +.

Samsung QLED 2018

Samsung QLED 2018 поддерживает обработку изображения в формате HDR10 +

Линейка QLED 2018 за счет продуманного дизайна выступает универсальным элементом интерьера. В выключенном состоянии активируется режим Ambient, в котором телевизор сливается со стеной, на которой он расположен, и отражает погоду, часы или семейные фотографии.

Samsung QLED 2018

Samsung QLED 2018 подстраивается под текстуру стены, на которой он расположен

В моделях QLED 2018 решена проблема многочисленных длинных проводов: кабель электропитания и оптический кабель передачи сигнала соединены в одном тонком и почти прозрачном проведении, который идет от телевизора к модулю One Connect. С помощью последнего осуществляется питание и подключаются внешние устройства. Длина провода в комплекте составляет 5 метров, но дополнительно можно приобрести 15-метровый кабель.

Samsung QLED 2018

Samsung QLED 2018 обеспечивает хорошую цветопередачу

Система Samsung Smart Hub 2018 отвечает за интуитивно понятное и удобное управление новыми QLED-телевизорами. Она предоставляет пользователю доступ к информационному и развлекательному контенту от партнеров Samsung: онлайн-кинотеатров, игровых и контент-платформ. Приложение Samsung SmartThings позволяет подключить к телевизору гаджеты, начиная от смартфонов и заканчивая бытовой техникой.

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Комплектный универсальный пульт One Remote Control позволяет управлять всеми подключенными устройствами и контентом с помощью кнопок или голосовых команд.

Samsung QLED 2018

Samsung QLED 2018 можно управлять с помощью голосовых команд


Старт продаж и цена Samsung QLED 2018

В конце мая в продажу поступят следующие модели: флагман Q9F с технологией полной прямой подсветки и диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, Q8C с изогнутым экраном диагональю 55 и 65 дюймов и Q7F с плоским экраном диагональю 55, 65 и 75 дюймов. А летом появится плоская базовая модель Q6F диагональю 49, 55, 65 и 75 дюймов.

Samsung QLED 2018

Samsung QLED 2018 отражает полезную информацию даже когда он выключен

Новые QLED-телевизоры Samsung представлены в ценовом диапазоне от 59 300 до 118 603 гривен за модели с плоским экраном и от 72 007 до 118 603 гривен – с изогнутым экраном.

Теги: Техно Цены Samsung Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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