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      Санкции против России за аннексию Крыма надо усиливать, – Пристайко

      - Читати новину українською
      Пристайко наголосив на посиленні санкцій проти РФ / Getty Images

      Канада, США и ЕС постоянно продолжают санкции против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма. Вадим Пристайко считает, что санкции нужно усиливать еще больше.

      Глава МИД Вадим Пристайко во время форума Age of Crimea в Киеве заявил, что международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным и интенсивным.

      Кстати: 26 февраля официально признали Днем сопротивления Крыма российской оккупации

      По словам политика, если санкции не дают ожидаемого эффекта, то это вовсе не означает, что их нужно отменять. "Как раз наоборот, они (санкции – 24 канал) должны последовательно усиливаться", – сказал Пристайко.

      Глава МИД считает, что санкции – это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами.

      Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права – еще дороже,
      – отметил Вадим Пристайко.

      По словам министра, попытки перезагрузки отношений с РФ без выполнения ею требований только поощряют ее к военным авантюрам.

      Между тем: США ввели санкции против подразделения "Роснефти": известна причина

      Что известно о санкциях для РФ из-за аннексии Крыма?Недавно США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, причастных к организации и проведению так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Что они предусматривают – читайте здесь.

      В общем ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Сейчас в санкционный список ЕС внесены 177 человека и 44 компании. Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Санкции Новости США Новости Крыма Аннексия Крыма Евросоюз Канада МИД Украины Вадим Пристайко
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