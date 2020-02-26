Санкции против России за аннексию Крыма надо усиливать, – Пристайко

Канада, США и ЕС постоянно продолжают санкции против Российской Федерации за незаконную аннексию Крыма. Вадим Пристайко считает, что санкции нужно усиливать еще больше.

Глава МИД Вадим Пристайко во время форума Age of Crimea в Киеве заявил, что международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным и интенсивным.

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По словам политика, если санкции не дают ожидаемого эффекта, то это вовсе не означает, что их нужно отменять. "Как раз наоборот, они (санкции – 24 канал) должны последовательно усиливаться", – сказал Пристайко.

Глава МИД считает, что санкции – это единственный способ урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами.

Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права – еще дороже,

– отметил Вадим Пристайко.

По словам министра, попытки перезагрузки отношений с РФ без выполнения ею требований только поощряют ее к военным авантюрам.

Между тем: США ввели санкции против подразделения "Роснефти": известна причина

Что известно о санкциях для РФ из-за аннексии Крыма?Недавно США, Канада и ЕС ввели санкции против граждан РФ, причастных к организации и проведению так называемых "местных" выборов в оккупированном Крыму. Что они предусматривают – читайте здесь.



В общем ЕС ввел экономические санкции против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, которые продолжаются каждые 6 месяцев. Сейчас в санкционный список ЕС внесены 177 человека и 44 компании. Эти санкции предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, присоединившиеся к этим санкциям.